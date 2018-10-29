Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

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GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 19:43 | Son Güncelleme

Malezya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakçı'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail ve Kırsal ile Bölgesel Kalkınma Bakanı Rina Harun'un yanı sıra Kanada, İran, Norveç, Tanzanya ve İsviçre gibi ülkelerin büyükelçileri, Malay iş dünyasından isimler, Türk iş insanları ve Malezya'da eğitim gören Türk öğrenciler olmak üzere yaklaşık 600 kişi katıldı.

Türk öğrencilerden Muhammed Yurtseven'in Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan resepsiyon, İstiklal Marşı ve Malezya Milli Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Büyükelçi Kavakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Kavakçı, etkinliğe onur konuğu olarak gelen Bakan Rina'ya hediye takdim ettikten sonra davetlilerle toplu fotoğraf çektirdi.

Etkinliğin ardından Büyükelçi Kavakçı, Wan Azizah ve Bakan Rina ile bir süre sohbet etti.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edilirken, Kahramanmaraş dondurması büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim cumhuriyet bayramı Kuala Lumpur Malezya Resepsiyon

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