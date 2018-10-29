Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95.yıl dönümü resepsiyonunda konuşan Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, "Pakistan'da Türk büyükelçisi olmak hem çok gurur verici hem de zor bir görev. Zor çünkü bu ülkede dün, bugün ve yarın Türkiye'nin yanında olan ve olmaya hazır 210 milyon Türk büyükelçisi var." dedi.

Başkent İslamabad'daki Türkiye Büyükelçiliği bahçesinde düzenlenen resepsiyona, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Hattak, üst düzey Pakistanlı askerler, yabancı devlet misyonu temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Yurdakul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajını okudu.

Cumhuriyet Bayramı'nın Pakistan için de bir bayram kabul edilebileceğini söyleyen Yurdakul, "Pakistan'da Türk büyükelçisi olmak hem çok gurur verici hem de zor bir görev. Zor çünkü bu ülkede dün, bugün ve yarın Türkiye'nin yanında olan ve olmaya hazır 210 milyon Türk büyükelçisi var." diye konuştu.

İki ülke ilişkilerini bir metaforla anlatan Yurdakul, "Bir sebepten evinizden uzağa gitmeniz gerektiğinde evinize sahip çıkması için anahtarınızı ya komşunuza ya arkadaşınıza ya da akrabanıza bırakırsınız. Burada bir sıralama yoktur, en güvendiğiniz yer neresiyse anahtarınızı oraya bırakırsınız. Türkiye için de bu seçenek güvenilirliği tarih boyunca test edilmiş ve onaylanmış olan Pakistan'dır." ifadelerini kullandı.