Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

Ağrı Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde resepsiyon verildi.

Gençlik Merkezinde düzenlenen resepsiyona katılan Ağrı Valisi Süleyman Elban, masaları dolaşarak davetlilerle tokalaştı.

Ardından konuşmasını yapan Elban, cihan harbinden küçülerek çıkan, Anadolu'ya sıkışan bir milletin, Cumhuriyet'in kurulmasından 4 yıl önce de büyük bir işgal girişimiyle Anadolu'dan atılma tehdidi ile karşı karşıya kaldığını anlattı.

Elban, "Bütün olumsuz şartlara ve büyük bir dünya harbinde birçok cephede savaşarak çıkmasına rağmen son bir hamle ile son mücadeleden de başarıyla çıktı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet, insanlığın umudu, insan fıtratına en uygun, insanlığın, bilimin, teknolojinin gelişmesine en uygun bir rejimdi. Bugün demokratik denilen ülkelerden çok ama çok önce cumhuriyet ülkemizde ilan edilip uygulamaya konuldu." diye konuştu.

- "İnsanımızın iliklerine kadar işlemiş"

Elban, Cumhuriyet'in ilan edildiği dönemde zamanın şartlarının zorluğuna ve dünya üzerindeki ülkelerin yönetim şekillerine bakıldığında demokratik açıdan çok çağdaş bir adım atıldığını vurguladı.