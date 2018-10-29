Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

Ağrı Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde resepsiyon verildi.
Gençlik Merkezinde düzenlenen resepsiyona katılan Ağrı Valisi Süleyman Elban, masaları dolaşarak davetlilerle tokalaştı.
Ardından konuşmasını yapan Elban, cihan harbinden küçülerek çıkan, Anadolu'ya sıkışan bir milletin, Cumhuriyet'in kurulmasından 4 yıl önce de büyük bir işgal girişimiyle Anadolu'dan atılma tehdidi ile karşı karşıya kaldığını anlattı.
Elban, "Bütün olumsuz şartlara ve büyük bir dünya harbinde birçok cephede savaşarak çıkmasına rağmen son bir hamle ile son mücadeleden de başarıyla çıktı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet, insanlığın umudu, insan fıtratına en uygun, insanlığın, bilimin, teknolojinin gelişmesine en uygun bir rejimdi. Bugün demokratik denilen ülkelerden çok ama çok önce cumhuriyet ülkemizde ilan edilip uygulamaya konuldu." diye konuştu.
- "İnsanımızın iliklerine kadar işlemiş"
Elban, Cumhuriyet'in ilan edildiği dönemde zamanın şartlarının zorluğuna ve dünya üzerindeki ülkelerin yönetim şekillerine bakıldığında demokratik açıdan çok çağdaş bir adım atıldığını vurguladı.
15 Temmuz'da terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimine de dikkati çeken Elban, şöyle konuştu:
"15 Temmuz hadisesi de gösterdi ki demokrasimiz birçok tehdide açık ama milletimizdeki vatan ve millet aşkı, demokrasi ve cumhuriyete olan bağlılığı en az bir o kadar güçlü. Dolayısıyla bu kararlı tutum bize gösteriyor ki artık demokrasi ve cumhuriyet bizim ülkemizde kök salmış, bizim insanımızın da iliklerine kadar işlemiş. İnşallah ülkemiz bu ve benzeri tehditlerle bir daha karşı karşıya kalmaz diye temenni ediyorum. Bize Cumhuriyet'i miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazi, şehit ve emeği geçen herkesi rahmetle anıyor, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum."
Konuşmaların ardından yemekle son bulan resepsiyona Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
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