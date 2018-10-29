Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

TORONTO (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü, Kanada'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kanada'nın Ontario, Quebec, Alberta, Nova Scotia, Newfoundland-Labrador ve British Columbia eyaletlerine bağlı 10'dan fazla şehirde belediye ve parlamento binalarının gönderlerine Türk bayrağı çekildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet Haftası kapsamında ilk etkinlik, başkent Ottawa'da düzenlendi.

Ottawa Belediye Başkanlığı binası önündeki törene, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, Ottawa Belediye Başkan Yardımcısı Mark Taylor ve Ottawa'daki Türk vatandaşları katıldı.

Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson da tebrik mesajı yayımladı.

Watson, mesajında, bu yılın Türkiye-Kanada diplomatik ilişkilerinin tesisinin 75. yıl dönümü olduğuna işaret ederek, Türkiye ile Kanada'nın ortak geçmişi olan Çanakkale Savaşı'nın anılmasında bu yıl somut adımlar atıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Ünal da Cumhuriyet'in 95. yılını büyük coşku ile kutladıklarını belirterek, her yıl 29 Ekim'de bayrak çekme töreni gerçekleştirildiği için Ottawa Belediyesi başta olmak üzere Kanada makamlarına teşekkür etti.