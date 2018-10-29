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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 21:07 | Son Güncelleme

New York'ta Wall Street finans merkezindeki Bowling Green Park'ta Türk bayrağı göndere çekildi

ABD'nin New York kentinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Wall Street finans merkezindeki Bowling Green Park’ta Türk bayrağı göndere çekildi.

Türk ve Amerikan toplumu temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, İstiklal Marşı eşliğinde bayrak töreni düzenlendi.

Türkiye'nin yeni New York Başkonsolosu Alper Aktaş, bayrak töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümünde düzenlenen bu anlamlı törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aktaş, ''Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükran ve rahmetle anıyoruz.'' dedi.

Türk toplumunun ABD'deki varlığının ve Amerikan toplumuna katkılarının bu törenle sembolik olarak taçlandırılmasının gurur vesilesi olduğunu belirten Aktaş, ''Bugün ülkemizden uzakta dalgalanan şanlı bayrağımız, aziz milletimizin ABD'deki katkılarıyla iki ülke arasındaki dostluğu bir kez daha ortaya koyan güçlü bir simgedir.'' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
türk bayrağı Wall Street

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