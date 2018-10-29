Cumhuriyetin 95. yılı kutlanıyor

Çocuklarda milli bilinci oluşturmak amacıyla bu turnuvayı düzenlediklerini belirten Alkan, "Cumhuriyetimizin anlam ve önemini gençlerimize daha iyi anlatabilmek için bu müsabakaları düzenledik. İnşallah çocuklarımız bugünü unutmayacaktır. Hedefimiz ülkemizin kuruluş yıl dönümünde genç beyinlere spor vasıtasıyla cumhuriyetimizin önemini aktarabilmektir." dedi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Zonguldak İl Temsilcisi Önder Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün çocuklar için özel bir gün olduğunu söyledi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Zonguldak İl Temsilciliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Site Spor Salonu'nda düzenlenen okçuluk müsabakaları öncesi saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

- Fener alayları düzenlendi

Zonguldak Belediyesi'nce düzenlenen fener alayında İstasyon mevkisinde toplanan vatandaşlar, ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla valilik binası önüne kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya gelmiş en büyük lider olduğunu ifade eden Akdemir, "Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etti. İçeriden ve dışarıdan hangi güç olursa olsun Türk milleti olduğu sürece ülkemizi asla kimse parçalayamayacak." diye konuştu.

Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşların katıldığı etkinlik, düzenlenen konserin ardından sona erdi.

Ereğli Kaymakamlığı, Ereğli Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen etkinlikte de Bağlık Polis Merkezi önünde toplanan grup, ellerindeki meşalelerle marşlar eşliğinde Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı’nda görevli askerler vatandaşlardan yoğun alkış aldı.