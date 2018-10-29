Cumhuriyetin 95. yılı kutlanıyor

ZONGULDAK/KARABÜK/SAKARYA (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Zonguldak, Karabük ve Sakarya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonu Zonguldak İl Temsilciliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Site Spor Salonu'nda düzenlenen okçuluk müsabakaları öncesi saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Türkiye Okçuluk Federasyonu Zonguldak İl Temsilcisi Önder Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün çocuklar için özel bir gün olduğunu söyledi.
Çocuklarda milli bilinci oluşturmak amacıyla bu turnuvayı düzenlediklerini belirten Alkan, "Cumhuriyetimizin anlam ve önemini gençlerimize daha iyi anlatabilmek için bu müsabakaları düzenledik. İnşallah çocuklarımız bugünü unutmayacaktır. Hedefimiz ülkemizin kuruluş yıl dönümünde genç beyinlere spor vasıtasıyla cumhuriyetimizin önemini aktarabilmektir." dedi.
Turnuvada, genç erkeklerde Eren Cırık, genç kızlarda Betül Arslan, yıldız erkeklerde Yağız Bıyık ve yıldız kızlarda Begüm Genç
birinciliği kazandı. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
- Fener alayları düzenlendi
Zonguldak Belediyesi'nce düzenlenen fener alayında İstasyon mevkisinde toplanan vatandaşlar, ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla valilik binası önüne kadar yürüdü.
Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya gelmiş en büyük lider olduğunu ifade eden Akdemir, "Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etti. İçeriden ve dışarıdan hangi güç olursa olsun Türk milleti olduğu sürece ülkemizi asla kimse parçalayamayacak." diye konuştu.
Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşların katıldığı etkinlik, düzenlenen konserin ardından sona erdi.
Ereğli Kaymakamlığı, Ereğli Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen etkinlikte de Bağlık Polis Merkezi önünde toplanan grup, ellerindeki meşalelerle marşlar eşliğinde Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.
Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı’nda görevli askerler vatandaşlardan yoğun alkış aldı.
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, cumhuriyetin 95. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gurur ile kutladıklarını belirtti.
Çaycuma Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin katkılarıyla da fener alayı düzenlendi.
- Safranbolu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Yazıköy Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen fener alayı, köy meydanından başladı. Köy halkı ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle birlikte yürüdü.
Marşlar söyleyen vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.
Köy meydanında sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile sona erdi.
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- Sakarya'da yürüyüş
Sakarya'da ise bir grup vatandaş, cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünde yürüyüş düzenledi.
Eski Sakarya Atatürk Stadı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Çark Caddesi'nden Adapazarı Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.
Burada zeybek oynayan vatandaşlar, şiir okuyup marşlar söyledi.
Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, yaptığı konuşmada, büyük Türk milletinin sınırlı cephaneyle askerinin ayağına giyecek postalı olmadan üzüm hoşafı ve kuru ekmeği kendine azık ederek, dahi komutanın önderliğinde erkeği, kadını ve çocuğuyla Kurtuluş Savaşı'nı kazandığını söyledi.
Kurtuluş Savaşı'nın tüm dünya milletlerinin hafızasına silinmemek üzere kazındığını vurgulayan Burak, "29 Ekim 1923'te cumhuriyet, bayrağımızdaki yıldız gibi parlayarak tarih sahnesine çıkmıştır. Bize bu vatanı hediye, emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.
Daha sonra grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.
- Zonguldak'taki kutlamalar kapsamında okçuluk müsabakaları ve fener alayları düzenlendi - Karabük ve Sakarya'daki fener alaylarına vatandaşlar ilgi gösterdi
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