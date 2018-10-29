Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

Programda konuşan Vali Yavuz, "Türkiye'miz geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'mizin cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi olacağına inanıyoruz. Hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, gayret ederek varsa sorunlarını aşarak bu kutlu mücadeleyi inşallah başarı ve gururla devam ettireceğiz. Bu vesile ile bize bu günleri yaşamamıza vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün devlet büyüklerimizi, vatanımız, bayrağımız, milletimiz için canlarını feda eden bütün kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyor, kendilerine uzun ömürler diliyorum."

Kentteki bir otelde düzenlenen programa Vali Yücel Yavuz ve eşi Şengül Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, şehit aileleri ve gaziler, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yavuz, son kararname ile Trabzon Valiliği görevinden kısa bir sonra ayrılacağını belirterek, "Ankara'da bir görev tevdi edildi. Bu vesile ile 2 yıl 4 ay 12 gündür yürüttüğümüz valilik görevimiz bir iki gün içerisinde sonlanacak. Bu süre zarfında hep birlikte güzel şeylere imza attık. Sivil toplum kuruluşlarımız, kamu ve kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz, hiçbir fark gözetmeksizin hep hedefe yönelik çalıştık, gayret ettik. Herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Bizim varsa hakkımız helal olsun." diye konuştu.

Konuşurken gözleri dolan ve duygusal anlar yaşayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Hepinizi Ankara'ya yolunuz düşerse bekleriz. Ancak hayat süprizlerle doludur. Hayat her zaman planlandığı şekliyle ilerlemeyebilir. Ama biz şuna inanıyoruz ki ülkemiz, bayrağımız, vatanımız, mukaddesatımız, insanlık için gayret ettikten sonra makamlar mevkiler hepsi gelip, geçicidir. Önemli olan kalplerde ve yüreklerde yer etmektir. Biz hep bunu şiar edindik. Hakkınızı helal edin. Bayramınız kutlu olsun."

Vali Yavuz ve eşi davetlilerin masalarını dolaşarak hem bayramlarını kutladı, hem vedalaştı.

Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü anısına pasta kesilen programda Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Okul Korosu davetlilere müzik ziyafeti sundu.

