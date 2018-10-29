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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 22:14 | Son Güncelleme

Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

BAKÜ (AA) - Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın ev sahipliğinde, Bakü Bulvar Otel'de gerçekleştirilen resepsiyona, Azerbaycan Başbakanı Novruz Memmedov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının seslendirildiği resepsiyonda Büyükelçi Özoral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle gönderdiği mesajı okudu.

- "Türkiye her zaman Azerbaycan'ı desteklemiştir"

Azerbaycan Başbakanı Memmedov, resepsiyonda yaptığı konuşmada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve hükümet adına Türk halkını ve yönetimini Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlayarak barış ve refah temennisinde bulundu.

Dünyada, Azerbaycan ve Türkiye gibi birbirine bu kadar yakın iki ülkenin başka örneğinin olmadığını belirten Memmedov, "Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye oldu. Türkiye her zaman Azerbaycan'ı desteklemiştir. Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecinde Türkiye, Azerbaycan halkının yanında olmuştur. Bugün iki ülke arasında bütün alanlarda iş birliği en yüksek düzeydedir." dedi.

Resepsiyonda, Kafkas İslam Ordusunun Bakü'yü kurtarışının 100. yıldönümü dolayısıyla Bakü'de Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev'in de katıldığı askeri geçit töreninde Anadolu Ajansı ve AZERTAC muhabirlerinin çektiği fotoğraflar sergilendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı askeri bandosu ve Bakü Türk Anadolu Lisesi korosunun sahne aldığı resepsiyonda, konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

- Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

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Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
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Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
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Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
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Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
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Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
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Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
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Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
8 / 9

Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
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Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Azerbaycan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
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Azerbaycan Başbakanı Novruz Memmedov Resepsiyon Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral

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