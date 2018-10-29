Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

Hatay Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Hatay Valisi Erdal Ata, Antakya ilçesindeki bir otelde verilen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95 yaşını kutlamanın coşkusu, heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet'e sahip çıkılması ve yaşatılması gerektiğini ifade eden Ata, "Bizleri çağdaş dünya ile buluşturan, özgürce yaşamamıza imkan veren Cumhuriyet, korumamız, sahip çıkmamız ve ödün vermeden yaşatmamız gereken en değerli varlığımızdır." dedi.

Konuşmaların ardından 10. Yıl Marşı eşliğinde pasta kesildi. Mustafa Kemal Üniversitesi Konservatuvar Bölümü öğrencileri tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Resepsiyona, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir, kamu kurumları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

