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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 22:25 | Son Güncelleme

KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Büyükelçi Derya Kanbay'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi, asker ve davetli katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderdiği bayram mesajını okuyan Büyükelçi Kanbay, davetlilerin tebriklerini kabul etti.

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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyorCumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor
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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği

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