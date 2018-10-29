Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.
Büyükelçi Derya Kanbay'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi, asker ve davetli katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderdiği bayram mesajını okuyan Büyükelçi Kanbay, davetlilerin tebriklerini kabul etti.
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