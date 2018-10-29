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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 22:32 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve diğer Özbek yetkililerle çok sayıda yabancı misyon şefi ve davetlinin katıldığı resepsiyon, İstiklal Marşı ve Özbekistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajını okudu.

Büyükelçi Şen, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin büyük önderi Atatürk liderliğinde bağımsızlık için verdiği emsalsiz ölüm-kalım mücadelesinin, onurlu duruşunun, vatan sevgisinin ve bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığı eser olduğunu belirtti.

Ortak medeniyetin mensubu, Türk ve Özbek halklarının gönül bağlarını ve samimi kardeşlik hislerini tarih boyunca koruduğunu vurgulayan Şen, "Bu tarih ve kader birliği nedeniyledir ki Özbekistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye, Özbekistan'ın bağımsızlığının tahkimine yönelik adımları da gönülden desteklemiş, Türk yatırımcı ve girişimciler, bağımsız Özbekistan'ın kalkınmasında etkin rol oynamışlardır." dedi.

İki cumhurbaşkanının Kasım 2016'da Semerkant'taki görüşmeleriyle başlayan yeni dönemde, ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını, ortak vizyonun oluşturulduğunu ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasının kurulduğunu aktaran Şen, bu dönemde Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk şirket sayısının iki kat artarak 800'e, ikili dış ticaret hacminin ise yüzde 30 artışla 2018 yılında 2 milyar dolarlık rekoru kıracak seviyeye ulaştığını vurguladı.

Konuşmanın ardından Özbekistan Milli Senfoni Orkestrası, Türk sanatçılar Melih Tepretmez ve Ayşe Nuray Çeviker konser verdi.

Resepsiyonun sonunda Özbek ressam Çarı Davirov, Büyükelçi Şen'e Atatürk portresini hediye etti.

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