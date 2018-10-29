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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 22:32 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Romanya'da çeşitli etkinlikler düzenlendi

BÜKREŞ (AA) - Romanya'nın başkenti Bükreş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği organizasyonunda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bükreş'teki Atatürk Anıtı'ndaki 29 Ekim töreninin ardından Bükreş Türk Şehitliği ziyaret edildi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi. İki ülke milli marşları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ile başlayan resepsiyona, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Romanya Sağlık Bakanı Sorina Pintea'nın yanı sıra birçok Romanyalı bürokrat ve Türk vatandaş katıldı. Resepsiyonda, Trakya ve İstanbul Teknik üniversitelerinden akademisyenler konser verdi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, "Bu yıl Türkiye-Romanya diplomatik ilişkilerinin 140. yılı. Aynı zamanda bu yıl Romanya'nın bağımsızlığının 100. yılı kutlanıyor. Dolayısıyla bu yıla özel olarak Cumhuriyet'imizin 95. yılını bir konserle kutlamak istedik." dedi.

Türkiye'den beş akademisyen müzisyenin, hem Türk hem Romen parçalarını icra ettikleri resepsiyona ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Ertaş, "Bükreş dışında Köstence, Cluj ve Yaş gibi şehirlerde de düzenlenen resepsiyonlarla Cumhuriyet'imizi Romanya'da gururlu bir şekilde idrak ediyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim kutlamalar Romanya

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