Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

Antalya Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, Kundu turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Malazgirt Zaferi'nden beri Anadolu'da üç büyük devlet kurulduğunu söyledi.

Bu topraklarda oluşturulan medeniyet tecrübesiyle de Atatürk'ün önderliğinde son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu belirten Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu topraklardaki 'son şaheserimizdir' Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyet'e sahip çıkma konusunda üzerimize düşeni, ihtiyaç olduğunda yerine getirmekte tereddüt etmedik, etmeyeceğiz. Çok denendik, çok sınandık. Terör saldırılarıyla, ekonomik krizlerle, en son da 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimiyle çok denendik. İçeriden ve dışarıdan çok üzerimize geldiler. Şükürler olsun bu millet, bütün tehlikeleri tek tek savuşturdu ve bugün dimdik ayaktayız."

Bugün dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'da açmanın gururunu ve şerefini yaşadıklarını kaydeden Karaloğlu, bu "zafer anıtı" karşısında devlet ve millet olarak ne kadar gurur duyulsa az olacağını vurguladı.