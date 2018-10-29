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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 22:33 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: - "Cumhuriyet'e sahip çıkma konusunda üzerimize düşeni, ihtiyaç olduğunda yerine getirmekte tereddüt etmedik, etmeyeceğiz"

Antalya Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, Kundu turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Malazgirt Zaferi'nden beri Anadolu'da üç büyük devlet kurulduğunu söyledi.

Bu topraklarda oluşturulan medeniyet tecrübesiyle de Atatürk'ün önderliğinde son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu belirten Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu topraklardaki 'son şaheserimizdir' Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyet'e sahip çıkma konusunda üzerimize düşeni, ihtiyaç olduğunda yerine getirmekte tereddüt etmedik, etmeyeceğiz. Çok denendik, çok sınandık. Terör saldırılarıyla, ekonomik krizlerle, en son da 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimiyle çok denendik. İçeriden ve dışarıdan çok üzerimize geldiler. Şükürler olsun bu millet, bütün tehlikeleri tek tek savuşturdu ve bugün dimdik ayaktayız."

Bugün dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'da açmanın gururunu ve şerefini yaşadıklarını kaydeden Karaloğlu, bu "zafer anıtı" karşısında devlet ve millet olarak ne kadar gurur duyulsa az olacağını vurguladı.

Türklerin tarihinin sayısız zaferlerle dolu olduğunu ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Zafer kazandığımızda şımarmadık, adaletten vazgeçmedik. Adaletle gittiğimiz, fethettiğimiz her noktayı, adaletle yönetmeye ve hükmetmeye çalıştık. Yenilgilerimiz de oldu. Yenilgiden sonra da zillete, ümitsizliğe düşmedik, işin peşini bırakmadık. Birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak yeniden ayağa kalkmasını bildik. Şimdi atalarımızın büyük zaferleriyle övünme zamanı değil. Atatürk'ün önümüze koyduğu hedefe ulaşmak için, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkabilmek için, her birimiz hangi işi yapıyorsak en iyisini yapmak durumundayız. En mükemmelini yapmak durumundayız ki muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkalım. Cumhurbaşkanımızın hedeflediği dünyadaki ilk 10 ekonomi içerisine bu ülkeyi, bu toplumu taşıyalım. Dünyada daha çok mazluma, ezilene sahip çıkalım, kucak açalım."

Vali Karaloğlu, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle pasta kesti.

Resepsiyona, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, CHP Milletvekili Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile askeri erkan, şehit yakınları, gaziler, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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