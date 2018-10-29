Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği tarafından resepsiyon verildi.
Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon iki ülke ulusal marşlarının okunmasıyla başladı.
Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.
Macar yetkililerin yanı sıra çok sayıda yabancı misyon şefi ve askeri ataşenin katıldığı etkinlikte konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum