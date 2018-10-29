Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nde resepsiyon verildi.

Büyükelçi Emre Hakkı Yunt'un ev sahipliğinde düzelenen resepsiyona çok sayıda diplomat ve misyon şefi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasetçi, akademisyen, iş insanı ve sanatçılar katıldı.

Büyükelçi Yunt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.



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