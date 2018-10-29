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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 23:02 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi - Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze: - "Türkiye büyük bir siyasi ve ekonomik güç haline geldi" - "Gürcistan NATO ile entegrasyonu istiyor ve Türkiye bizim bu hedefimizin somut destekleyicisidir"

TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Tiflis'teki Gürcistan Güzel Sanatlar Müzesi'nde, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Gürcü bakan ve milletvekilleri, diplomatlar, Türk vatandaşları, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, gazeteciler ve çok sayda davetli katıldı.

Resepsiyon iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Ardından konuşma yapan Büyükelçi Yazgan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajını okudu.

Yazgan,Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümünü Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te kutlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bugün çok gururu verici bir gün yaşıyoruz." dedi.

Gürcistan'da dün cumhurbaşkanı seçimlerinin düzenlendiğini hatırlatan Yazgan, yoğun gündeme rağmen programa katıldığı için Başbakan Bakhtadze'ye teşekkür etti.

Yazgan, iki ülkenin halkları arasında tarihi ve akrabalık bağlarına işaret ederek, "Çok iyi komşuyuz, stratejik ortağız ama aynı zamanda akrabayız. Böyle bir ülkede Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bir Cumhuriyet'in 95. yılını kutlamak gerçekten büyük bir onur." diye konuştu.

Başbakan Bakhtadze de Türkiye ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye ile Gürcistan'ın iki dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son dönemlerde birçok alanda büyük başarılara imza atan bir ülke olduğuna dikkati çeken Bakhatdze, "Türkiye büyük bir siyasi ve ekonomik güç haline geldi." dedi.

Bakhatdze, Türkiye'nin, Gürcistan'ın uluslararası hedeflerini de desteklediğinin altını çizerek, "Gürcistan NATO ile entegrasyon istiyor ve Türkiye bizim bu hedefimizin somut destekleyicisidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından düzenlenen konserde Türk sanatçı Bayar Şahin Türkçe ve Gürcüce şarkılar söyledi. Programda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gürcistan'daki faaliyetleri hakkında hazırlanan film gösterildi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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