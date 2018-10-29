Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

KABİL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle Afganistan'ın başkenti Kabil'de resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum, İkinci Yardımcısı Server Daniş, bakanlar, parti liderleri ve yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri katıldı.

Resepsiyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Ertuğrul burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Afganistan'ın tarihe dayanan bir dostluğa sahip olduğunu ve Mevlana Celaleddin Belhi-Rumi'nin iki ülkede ortak bir değer olduğunu belirtti.

İki ülke arasında Osmanlı döneminden kalan dostluk bağının Mustafa Kemal Atatürk ile Amanullah Han zamanında daha da güçlendiğinin altını çizen Ertuğrul, ''Bizler de bu ilişkileri güçlendirmek için çabalıyoruz.'' ifadesini kullandı.

- "Türkiye olarak Afgan halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Büyükelçi Ertuğrul, Türkiye'nin Afganistan'a kalkınma, sağlık, tarım, eğitim ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda yardımda bulunduğunu kaydetti.