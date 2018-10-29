Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

KABİL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle Afganistan'ın başkenti Kabil'de resepsiyon verildi.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum, İkinci Yardımcısı Server Daniş, bakanlar, parti liderleri ve yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri katıldı.
Resepsiyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasıyla başladı.
Büyükelçi Ertuğrul burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Afganistan'ın tarihe dayanan bir dostluğa sahip olduğunu ve Mevlana Celaleddin Belhi-Rumi'nin iki ülkede ortak bir değer olduğunu belirtti.
İki ülke arasında Osmanlı döneminden kalan dostluk bağının Mustafa Kemal Atatürk ile Amanullah Han zamanında daha da güçlendiğinin altını çizen Ertuğrul, ''Bizler de bu ilişkileri güçlendirmek için çabalıyoruz.'' ifadesini kullandı.
- "Türkiye olarak Afgan halkının yanında olmaya devam edeceğiz"
Büyükelçi Ertuğrul, Türkiye'nin Afganistan'a kalkınma, sağlık, tarım, eğitim ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda yardımda bulunduğunu kaydetti.
Afganistan'ın sorunlarla mücadele ettiğini kaydeden Ertuğrul bunların başında güvenlik, yolsuzluk, uyuşturucu ve insan hakları konusundaki bazı problemlerin geldiğini belirtti.
Ertuğrul, buna rağmen Afgan halkının 20 Ekim'de gerçekleşen milletvekili seçimlerine katılarak demokrasiden yana olduklarını gösterdiğini söyledi. Ertuğrul, bu seçimlerde Afgan güvenlik güçlerini gösterdiği fedakarlıktan ötürü kutladı.
Büyükelçi Ertuğrul, ''Afganistan halkının birlik olarak bu sorunları yeneceğine inanıyorum. Biz de Türkiye olarak Afgan halkı istediği müddetçe onların yanında olmaya devam edeceğiz.'' şeklinde konuştu.
- "Türkiye her zaman Afgan halkının yanında oldu"
Afganistan Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı Daniş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye devleti ve halkını kutladı.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinin iki ülkenin ortak evi olduğunu aktaran Daniş, "Türkiye her zaman Afgan halkının yanında oldu." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin, Afgan kadın polislerinin eğitimi konusunda ayrı bir yardımının olduğunu söyleyen Daniş, Türkiye'nin Afganistan'daki siyasi sorunların çözülmesi için de elinden geleni yaptığına dikkati çekti.
Daniş, Türkiye'nin özellikle tarım ve ulaştırma alanlarında büyük kazanımlara sahip olduğunu belirterek, Afganistan'ın Türkiye'nin tecrübelerinden istifade etmek istediğini kaydetti.
Afganistan'ın en çok barışa ihtiyacının olduğunu belirten Daniş, bu konuda da Türkiye'nin desteklerini beklediklerini sözlerine ekledi.
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