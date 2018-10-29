Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümünü dost ve kardeş olarak nitelendirdikleri Makedonya'da kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kara, "Zira Türkiye ile Makedonya arasında kökleri 600 yıla dayanan tarihi, kültürel ve insani bağlar bulunmaktadır. Varlıklarıyla Makedonya’ya güç ve zenginlik katan soydaşlarımız ile ülkemizde yaşayan Makedonya kökenli Türk vatandaşları ülkelerimiz arasındaki dostluk köprüsünün en önemli unsurlarındandır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesajın okunduğu resepsiyona Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, Başbakan Yardımcısı Senida Mesi, Kültür Bakanı Mirela Kumbaro Furci, milletvekilleri, büyükelçiler, siyasi parti genel başkanları, eski Cumhurbaşkanlarından Recep Meidani ve Bujar Nishani, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kara, gücünü kuvvetli bağlardan alan ve mükemmel düzeyde seyreden Türkiye ve Makedonya ilişkilerinin ilerleyen dönemde de artan ivmeyle gelişeceğine ve halklar arasında daha fazla yarar sağlayacağına yürekten inandığını belirterek, "Ülkemiz dost ve kardeş ülke Makedonya’nın istikrarlı ve müreffeh bir ülke olarak gelişmesini ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü şekilde desteklemeye devam edecektir." dedi.

Yörük, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Arnavutluk ile kökleri derinlere uzanan tarihi bir dostluk ve kardeşlik ilişkileri bulunduğunu söyledi.

Arnavutluk'un kalplerine en yakın ülkelerden birisi olduğunu dile getiren Yörük, "Arnavutluk, gönlümüzdeki komşumuzdur. Ülkemizdeki mevcudiyetleri milyonlarla ifade edilen Arnavut kökenli vatandaşlarımız bu bağların somut bir nişanesidir. Halklarımızın adeta et ve tırnak gibi akrabalık bağlarıyla da kaynaşmış oldukları günümüzün yadsınamaz gerçeğidir." diye konuştu.

Cumhuriyet'in ilk kurulduğu 1923 yılında akdedilen ilk dostluk anlaşmalarından birinin Arnavutluk ile imzalandığını hatırlatan Yörük, "Türkiye ile Arnavutluk arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkiyi en yalın haliyle ifade etmektedir. Dolayısıyla Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 yılı aynı zamanda Arnavutluk ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin de 100. yıl dönümü olacaktır." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin iki hafta önce Arnavutluk'u ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati tarafından parafe edilen "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kurulmasına dair Ortak Siyasi Açıklama" ile perçinlendiğine işaret eden Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü: