HABER

Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 23:09 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Üsküp, Tiran ve Priştine büyükelçiliklerince resepsiyon verildi

ÜSKÜP/TİRAN/PRİŞTİNE (AA) - Türkiye'nin Üsküp, Tiran ve Priştine büyükelçiliklerince Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın ev sahipliğinde başkentteki bir otelde verilen resepsiyon iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunduğu resepsiyona Meclis Başkanı Talat Caferi, Başbakan Zoran Zaev, Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Kültür Bakanı Asaf Ademi, ülkedeki Türk parti genel başkanları, milletvekilleri, dini liderler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümünü dost ve kardeş olarak nitelendirdikleri Makedonya'da kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kara, "Zira Türkiye ile Makedonya arasında kökleri 600 yıla dayanan tarihi, kültürel ve insani bağlar bulunmaktadır. Varlıklarıyla Makedonya’ya güç ve zenginlik katan soydaşlarımız ile ülkemizde yaşayan Makedonya kökenli Türk vatandaşları ülkelerimiz arasındaki dostluk köprüsünün en önemli unsurlarındandır." diye konuştu.

Kara, gücünü kuvvetli bağlardan alan ve mükemmel düzeyde seyreden Türkiye ve Makedonya ilişkilerinin ilerleyen dönemde de artan ivmeyle gelişeceğine ve halklar arasında daha fazla yarar sağlayacağına yürekten inandığını belirterek, "Ülkemiz dost ve kardeş ülke Makedonya’nın istikrarlı ve müreffeh bir ülke olarak gelişmesini ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü şekilde desteklemeye devam edecektir." dedi.

Resepsiyon kapsamında ayrıca ressam ve hattat Ahmet Sula'nın eserlerinden oluşan "Kelimenin Kalbi" isimli sergi katılımcıların beğenisine sunuldu.

- Arnavutluk

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün ev sahipliğinde başkentteki bir otelde verilen resepsiyon iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesajın okunduğu resepsiyona Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, Başbakan Yardımcısı Senida Mesi, Kültür Bakanı Mirela Kumbaro Furci, milletvekilleri, büyükelçiler, siyasi parti genel başkanları, eski Cumhurbaşkanlarından Recep Meidani ve Bujar Nishani, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Yörük, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Arnavutluk ile kökleri derinlere uzanan tarihi bir dostluk ve kardeşlik ilişkileri bulunduğunu söyledi.

Arnavutluk'un kalplerine en yakın ülkelerden birisi olduğunu dile getiren Yörük, "Arnavutluk, gönlümüzdeki komşumuzdur. Ülkemizdeki mevcudiyetleri milyonlarla ifade edilen Arnavut kökenli vatandaşlarımız bu bağların somut bir nişanesidir. Halklarımızın adeta et ve tırnak gibi akrabalık bağlarıyla da kaynaşmış oldukları günümüzün yadsınamaz gerçeğidir." diye konuştu.

Cumhuriyet'in ilk kurulduğu 1923 yılında akdedilen ilk dostluk anlaşmalarından birinin Arnavutluk ile imzalandığını hatırlatan Yörük, "Türkiye ile Arnavutluk arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkiyi en yalın haliyle ifade etmektedir. Dolayısıyla Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 yılı aynı zamanda Arnavutluk ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin de 100. yıl dönümü olacaktır." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin iki hafta önce Arnavutluk'u ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati tarafından parafe edilen "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kurulmasına dair Ortak Siyasi Açıklama" ile perçinlendiğine işaret eden Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu belge ile ikili ilişkilerimiz 'Stratejik Ortaklık' düzeyine yükselecektir. Türkiye, kuruluşunun 100. yılında, yeni siyasi, ekonomik ve ticari başarılar hedeflemektedir. Bu başarıları aynı zamanda, 1923 yılında imzaladığımız Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın da 100. yılında, dost ve kardeş Arnavutluk ile ortak refah ve gönenç içerisinde birlikte kutlamayı içtenlikle temenni ediyorum."

Katılımcılar ünlü Türk şef Ebru Baybara Demir tarafından hazırlanan geleneksel Türk yemekleri ikram edildi.

- Kosova

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın ev sahipliğinde başkentteki bir otelde verilen resepsiyon iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunduğu resepsiyona Başbakan Ramush Haradinaj, Güvenli Gücü Bakanı Rrustem Berisha, Bölgesel Gelişim Bakanı Rasim Demiri, Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava, Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Shpend Maxhuni, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını vatanın bağımsızlığı, birlik ve bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve saygıyla, kahraman gazileri şükranla andığını aktaran Kılıç, Türkiye ile Kosova arasındaki dostluğun sağlamlaştırılması ve iki ülke vatandaşlarının parlak bir geleceğe sahip olması temennisinde bulundu.

Başbakan Haradinaj da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kosova'ya verdiği tüm desteğe minnettar olduğunu ifade ederek, "Türkiye büyükelçiliği tarafından düzenlenen bu resepsiyonda bulunmak benim için bir onurdu. Değerli büyükelçimiz, bugün bir kez daha Türkiye'nin Kosova ile olacağını kanıtladı." dedi.

PARTNERNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çektiNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çekti
Beylikdüzü Cumhuriyet için yürüdüBeylikdüzü Cumhuriyet için yürüdü
Şile'de coşkulu Cumhuriyet yürüyüşüŞile'de coşkulu Cumhuriyet yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk cumhuriyet bayramı Kosova Makedonya Priştine Tiran Üsküp

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.