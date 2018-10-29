Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

ÜSKÜP/TİRAN/PRİŞTİNE (AA) - Türkiye'nin Üsküp, Tiran ve Priştine büyükelçiliklerince Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın ev sahipliğinde başkentteki bir otelde verilen resepsiyon iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunduğu resepsiyona Meclis Başkanı Talat Caferi, Başbakan Zoran Zaev, Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Kültür Bakanı Asaf Ademi, ülkedeki Türk parti genel başkanları, milletvekilleri, dini liderler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.
Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümünü dost ve kardeş olarak nitelendirdikleri Makedonya'da kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kara, "Zira Türkiye ile Makedonya arasında kökleri 600 yıla dayanan tarihi, kültürel ve insani bağlar bulunmaktadır. Varlıklarıyla Makedonya’ya güç ve zenginlik katan soydaşlarımız ile ülkemizde yaşayan Makedonya kökenli Türk vatandaşları ülkelerimiz arasındaki dostluk köprüsünün en önemli unsurlarındandır." diye konuştu.
Kara, gücünü kuvvetli bağlardan alan ve mükemmel düzeyde seyreden Türkiye ve Makedonya ilişkilerinin ilerleyen dönemde de artan ivmeyle gelişeceğine ve halklar arasında daha fazla yarar sağlayacağına yürekten inandığını belirterek, "Ülkemiz dost ve kardeş ülke Makedonya’nın istikrarlı ve müreffeh bir ülke olarak gelişmesini ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü şekilde desteklemeye devam edecektir." dedi.
Resepsiyon kapsamında ayrıca ressam ve hattat Ahmet Sula'nın eserlerinden oluşan "Kelimenin Kalbi" isimli sergi katılımcıların beğenisine sunuldu.
- Arnavutluk
Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün ev sahipliğinde başkentteki bir otelde verilen resepsiyon iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesajın okunduğu resepsiyona Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, Başbakan Yardımcısı Senida Mesi, Kültür Bakanı Mirela Kumbaro Furci, milletvekilleri, büyükelçiler, siyasi parti genel başkanları, eski Cumhurbaşkanlarından Recep Meidani ve Bujar Nishani, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Yörük, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Arnavutluk ile kökleri derinlere uzanan tarihi bir dostluk ve kardeşlik ilişkileri bulunduğunu söyledi.
Arnavutluk'un kalplerine en yakın ülkelerden birisi olduğunu dile getiren Yörük, "Arnavutluk, gönlümüzdeki komşumuzdur. Ülkemizdeki mevcudiyetleri milyonlarla ifade edilen Arnavut kökenli vatandaşlarımız bu bağların somut bir nişanesidir. Halklarımızın adeta et ve tırnak gibi akrabalık bağlarıyla da kaynaşmış oldukları günümüzün yadsınamaz gerçeğidir." diye konuştu.
Cumhuriyet'in ilk kurulduğu 1923 yılında akdedilen ilk dostluk anlaşmalarından birinin Arnavutluk ile imzalandığını hatırlatan Yörük, "Türkiye ile Arnavutluk arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkiyi en yalın haliyle ifade etmektedir. Dolayısıyla Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 yılı aynı zamanda Arnavutluk ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin de 100. yıl dönümü olacaktır." ifadelerini kullandı.
İki ülke arasındaki ilişkilerin iki hafta önce Arnavutluk'u ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati tarafından parafe edilen "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kurulmasına dair Ortak Siyasi Açıklama" ile perçinlendiğine işaret eden Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu belge ile ikili ilişkilerimiz 'Stratejik Ortaklık' düzeyine yükselecektir. Türkiye, kuruluşunun 100. yılında, yeni siyasi, ekonomik ve ticari başarılar hedeflemektedir. Bu başarıları aynı zamanda, 1923 yılında imzaladığımız Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın da 100. yılında, dost ve kardeş Arnavutluk ile ortak refah ve gönenç içerisinde birlikte kutlamayı içtenlikle temenni ediyorum."
Katılımcılar ünlü Türk şef Ebru Baybara Demir tarafından hazırlanan geleneksel Türk yemekleri ikram edildi.
- Kosova
Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın ev sahipliğinde başkentteki bir otelde verilen resepsiyon iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunduğu resepsiyona Başbakan Ramush Haradinaj, Güvenli Gücü Bakanı Rrustem Berisha, Bölgesel Gelişim Bakanı Rasim Demiri, Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava, Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Shpend Maxhuni, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını vatanın bağımsızlığı, birlik ve bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve saygıyla, kahraman gazileri şükranla andığını aktaran Kılıç, Türkiye ile Kosova arasındaki dostluğun sağlamlaştırılması ve iki ülke vatandaşlarının parlak bir geleceğe sahip olması temennisinde bulundu.
Başbakan Haradinaj da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kosova'ya verdiği tüm desteğe minnettar olduğunu ifade ederek, "Türkiye büyükelçiliği tarafından düzenlenen bu resepsiyonda bulunmak benim için bir onurdu. Değerli büyükelçimiz, bugün bir kez daha Türkiye'nin Kosova ile olacağını kanıtladı." dedi.
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