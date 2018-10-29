Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona çok sayıda diplomat ve yabancı misyon şefi katıldı.

İki ülkenin ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

- "Cumhuriyetimizin bugün geldiği nokta gurur kaynağımızdır"

Büyükelçi Önhon, Türkçe ve İspanyolca yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda iyi seviyede olduğunu kaydetti.

"Cumhuriyetimizin bugün geldiği nokta gurur kaynağımızdır." diyen Önhon, Cumhuriyet'in Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda ilerlemeye devam edeceğini kaydetti.

İki ülke ilişkilerinin her alanda daha ileriye gideceğinden kuşku duymadığını söyleyen Önhon, "İspanya belki nüfus olarak kalabalık olduğumuz ülkelerden biri değil. Ancak nitelikli vatandaşlarımızın çalıştıkları iş kollarında önemli mevkilere gelmelerini, aranan eleman olma vasfına sahip olmalarını memnuniyetle izliyoruz." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Önhon, yakın bir zamanda Yunus Emre Enstitüsü'nün Madrid'de de bir merkez açarak Türkçe öğretimi ve kültürel faaliyetlere başlayacağını sözlerine ekledi.

