Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

LAHEY (AA) - Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak atanan Şaban Dişli, Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel, Askeri Ataşe Yarbay Kahraman Bozkurt, Hollanda'nın Denk Partisi Milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk, Hollanda'daki NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görev yapan Türk askerler, başkonsoloslar, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, büyükelçilik çalışanları, farklı ülkelerin askeri ataşeleri ve büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Güven mektubunu sunduktan sonra resmen göreve başlayacak Dişli, Maslahatgüzar Yüksel ve Askeri Ataşe Yarbay Bozkurt, davetlileri kapıda karşıladı.

Alper Yüksel, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dış temsilciliklere gönderilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Davetlilerin yeni görevinden ötürü tebrik ettiği büyükelçi Dişli de herkese teşekkür ederek, "400 yıla aşkın Türk-Hollanda ilişkilerini, her alanda el birliği ile daha ileri noktalara taşıyacağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Her iki ülkenin Dışişleri Bakanları da bu ayın başında bu isteğimizi Ankara'da dile getirdiler." dedi.

Dişli, 31 Ekim'de Hollanda Kralı Willem-Alexander'a güven mektubunu sunduktan sonra herkesle tek tek tanışacağını da dile getirdi.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağına ait lezzetler ikram edildi.

