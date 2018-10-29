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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 23:21 | Son Güncelleme

Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

SARAYBOSNA (AA) - Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'daki Türk büyükelçiliklerince Cumhuriyet'in 95. yılı vesilesiyle resepsiyon verildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki büyükelçilik binasında düzenlenen resepsiyona, 7 Ekim'de yapılan genel seçimlerde Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğine seçilen Sefik Dzaferovic ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Haldun Koç'un ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Saraybosna'da cuma günü yaşanan silahlı çatışmada yaşamını yitiren iki polis memuru için Bosna Hersek genelinde ulusal yas ilan edilirken, büyükelçilikteki programın konser kısmı da iptal edildi.

Programda Bosna Hersek ve Türkiye'deki şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki bir otelde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna da Büyükelçi Tanju Bilgiç ev sahipliği yaptı.

Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin oldukça iyi olduğunu vurguladı. Belgrad'daki resepsiyona Sırbistan İstihdam Gazi ve Sosyal İşler Bakanı Zoran Djordevic ve Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Başkentteki bir otelde yapılan resepsiyona çok sayıda devlet yetkilisi katılırken, Büyükelçi Serhat Galip, Erdoğan'ın mesajını okudu.

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29 Ekim bosna hersek Karadağ sırbistan

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