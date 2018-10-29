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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 23:56 | Son Güncelleme

Yunanistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

ATİNA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü Yunanistan'ın başkenti Atina'da resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik'in ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu, Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri, Yunan davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Resepsiyonda, iki ülkenin milli marşlarının seslendirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Çevik, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kazanımlarının kolay elde edilmediğini vurgulayarak, bunun son örneğinin, 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin demokrasisini ve vatanını korumak için gösterdiği kararlık olduğunu söyledi.

Atina'da ve kariyerindeki son resepsiyonu olduğunu belirten Çevik, 2016'da başladığı büyükelçilik görevinin sona erdiğini ve Yunanistan'dan ayrılacağını açıkladı.

Çevik, 1990'ların başında Atina'da görev aldığını anımsatarak, hayatının ve kariyerinin önemli bir kısmını Türk-Yunan ilişkilerine adadığını kaydetti.

İki ülkenin ilişkilerinde belli sorunlar olduğuna da dikkati çeken Çevik, "İki ülke arasında büyük bir iş birliği potansiyeli var. Bu problemlere uygulanabilir çözümler bulmak için çabalarımıza devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik Yunanistan

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