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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 23:58 | Son Güncelleme

Brüksel'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

BRÜKSEL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü Belçika'nın başkenti Brüksel'de resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ve eşi Simay Gümrükçü ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Fatih Ceylan, Belçikalı üst düzey yetkililer, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, diplomatik ve askeri erkandan çok sayıda davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda Büyükelçi Gümrükçü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajı davetlilerle paylaştı.

Resepsiyonda yaptığı konuşmada Gümrükçü, 29 Ekim'in Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını belirten Gümrükçü, insani yardımlarda ve uluslararası kalkınma projelerinde de Türkiye'nin ön sıralarda yer aldığına dikkati çekti.

Gümrükçü, mevcut uluslararası düzende barış için daha fazla diyalog, anlayış ve tolerans gerektiğini vurgulayarak, ortak hedeflere uluslararası iş birliğiyle ulaşılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Belçika arasında ikili ticaret hacminin toplamda yıllık 10 milyar avro seviyesinde olduğunu hatırlatan Gümrükçü, burada daha yüksek bir potansiyel bulunduğunu kaydetti.

Büyükelçi Gümrükçü, Belçika'daki Türk toplumunun iki ülke arasındaki ilişkileri kuvvetlendirdiğini sözlerine ekledi.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağının geleneksel yemekleri ikram edildi.

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