HABER

Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 00:09 | Son Güncelleme

Bulgaristan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

SOFYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğince resepsiyon verildi.

Başkentteki Ramada otelinde düzenlenen resepsiyona Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Tarım Bakanı Rumen Porojanov, Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Ortodoks ve Katolik kiliselerin ruhani liderlerinin yanı sıra çok sayıda diplomat ve siyasetçi katıldı.

Resepsiyonda, iki ülkenin milli marşlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Hasan Ulusoy, iki halk ve devlet arasındaki iyi komşuluğun ötesine varan dostluk ve NATO'daki müttefiklikten duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmanın ardından Koro Şefi Burak Onur Erdem'in yönettiği Devlet Çoksesli Korosu, Türkçe ve Bulgarca Rumeli türküsü seslendirdi.

Resepsiyon, Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin ikram edilmesiyle sona erdi.

PARTNERRusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildilerRusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildiler
Atiye Cumhuriyet Bayramı konserinde coşturdu Atiye Cumhuriyet Bayramı konserinde coşturdu 
Şirinevler'de bir kişi aracında vurularak öldürüldü 1Şirinevler'de bir kişi aracında vurularak öldürüldü 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bulgaristan kutlama Resepsiyon

En Çok Okunan Haberler

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.