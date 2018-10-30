Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

SOFYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğince resepsiyon verildi.

Başkentteki Ramada otelinde düzenlenen resepsiyona Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Tarım Bakanı Rumen Porojanov, Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Ortodoks ve Katolik kiliselerin ruhani liderlerinin yanı sıra çok sayıda diplomat ve siyasetçi katıldı.

Resepsiyonda, iki ülkenin milli marşlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Hasan Ulusoy, iki halk ve devlet arasındaki iyi komşuluğun ötesine varan dostluk ve NATO'daki müttefiklikten duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmanın ardından Koro Şefi Burak Onur Erdem'in yönettiği Devlet Çoksesli Korosu, Türkçe ve Bulgarca Rumeli türküsü seslendirdi.

Resepsiyon, Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin ikram edilmesiyle sona erdi.

