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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 00:35 | Son Güncelleme

Moskova’daki Türk ve Rus iş adamları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı düzenlenen baloda kutladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıl dönümü, Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus-Türk İşadamları Birliği'nin (RTİB) düzenlediği Cumhuriyet Balosu ile kutlandı.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sanatçı Levent Yüksel’in konser verdiği programa Türk ve Rus iş adamları katıldı.

Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümünü kıvançla kutladıklarını belirterek, “Cumhuriyet'imizi Moskova’daki Türk toplumu olarak birlik ve beraberlik içinde kutluyoruz. Bu kutlama ile Türk-Rus dostluk ilişkilerine de katkıda bulunuyoruz." dedi.

RTİB Başkanı Naki Karaaslan da Cumhuriyet'in değerleri ve ideallerinin Türk toplumuna birlik ve beraberlik sağladığını ifade ederek, “Hepimizi birleştiren, hoşgörü ve demokrasi kültürünü esas alan Cumhuriyet değerlerimizi titizlikle korumalı ve en zorlu günlerde dahi birlik ve dayanışma içinde olmalıyız." diye konuştu.

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Rus-Türk İşadamları Birliği

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