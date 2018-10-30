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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 00:39 | Son Güncelleme

Hartum'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi - Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu: - "Tarihin bizi mazlumlara sırtını dönmeyen, evini ve ekmeğini onlarla paylaşan, her daim hakkın ve adaletin yanında yer alan bir ülke olarak hatırlaması şerefi bize yeter"

HARTUM (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona, Sudan Petrol Bakanı Ezheri Abdulkadir, Sudanlı yetkililer, büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, resepsiyonda yaptığı konuşmada Türkiye'nin insani yardımlar alanında yaptıklarına değinerek, "Tarihin bizi mazlumlara sırtını dönmeyen, evini ve ekmeğini onlarla paylaşan, her daim hakkın ve adaletin yanında yer alan bir ülke olarak hatırlaması şerefi bize yeter." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ulaştığı her başarının, bölgede ve dünyada ezilen ve zulüm görenlerin kalplerinde umutları yeniden yeşerttiğini belirten Neziroğlu, Türkiye'nin ulusal gelirine kıyasla ve dünyadaki en büyük ekonomiler arasında 17. sırada olmasına rağmen insani yardım konusunda ilk sırada yer aldığını vurguladı.

Herkes göçmenlere kapılarını kapatırken Türkiye'nin onlara kucak açan tek ülke olduğunu belirten Neziroğlu, ülke olarak bu tavırdan vazgeçmeyeceklerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Sudan Petrol Bakanı Abdulkadir de ülkesinin Türkiye ile iş birliğini geliştirme konusunda istekli olduğunu söyledi.

Abdulkadir, "İki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

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Resepsiyon Sudan Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği

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