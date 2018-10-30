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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 00:42 | Son Güncelleme

Cumhuriyetin 95. yıl dönümü İzmir, Uşak, Denizli, Manisa ve Aydın'da düzenlenen fener alayı ve yürüyüşlerle kutlandı

İZMİR (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında İzmir, Uşak, Denizli, Manisa ve Aydın'da fener alayı ve yürüyüş düzenlendi.

İzmir'de, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar devam eden fener alayına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Gündoğdu Meydanı'nda kurulan platformda vatandaşlara seslenen Kocaoğlu, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ulu önderimizin gösterdiği yolda yürüyeceğiz. Bugün bağımsız yaşayabiliyorsak hepsini Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bunu hiçbir zaman unutmadan mücadele etmek zorundayız. Emperyalist güçler bu güzel ülkemizi hem ekonomik hem de siyasi olarak zapt etmektedir. Atatürk ilke ve inkılapları için hepimizi mücadeleye çağırıyorum."

Kocaoğlu'nun konuşmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan müzik grubu MFÖ konser verdi.

- Denizli'de Cumhuriyet Yürüyüşü ve resepsiyon

Denizli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 500 metrelik Türk bayrağıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Atatürk Stadı önünden başlayan yürüyüşe, sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin oluşturduğu Denizli Demokrasi Platformu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş sırasında 500 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde Türk bayrağı açıldı. Yürüyüş, Kıbrıs Şehitleri, Emek ve İstiklal caddeleri ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı boyunca devam etti.

Yürüyüş sırasında yakılan meşalelerle fener alayı da düzenlendi.

Ayrıca Denizli Valisi Hasan Karahan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda resepsiyon verdi. Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şehit aileleriyle üzerinde "Cumhuriyet'imizin 95. yılı kutlu olsun" yazılı yaş pastayı kesti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen konserde de sanatçı Emre Aydın sahne aldı.

- Uşak'ta fener alayı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla CHP ve İYİ Parti Uşak il başkanlıklarınca fener alayı yapıldı.

Parti binaları önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde meşalelerle Atapark'a kadar yürüdü.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 95. yılını kutlamanın sevinci içerisinde olduklarını söyledi.

Cumhuriyet'in kazanımlarından asla vazgeçmeyeceklerini aktaran Yalım, "Hiç kimse merak etmesin, sizler oldukça bizler oldukça hiç kimse Cumhuriyet'i yıkamayacak. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." dedi.

Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü kapsamında Manisa'nın Demirci, Sarıgöl, Turgutlu ilçeleriyle Aydın'ın Söke ilçesinde de fener alayları düzenlendi.

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