Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

LONDRA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğince resepsiyon verildi.

Büyükelçi Ümit Yalçın’ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Yalçın'ın kutlamaları kabul ettiği resepsiyonda, Türk mutfağının seçkin lezzetleri ikram edildi.

Resepsiyona, İngiliz diplomasi, basın ve iş çevreleri ile ülkedeki yabancı misyonların temsilcilerinin yanı sıra İngiltere’deki Türk toplumunun temsilcilerinin oluşturduğu kalabalık bir davetli grubu katıldı.

