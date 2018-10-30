Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

PARİS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde resepsiyon verildi.
Resepsiyona, Fransa Senatosu Avrupa İle İlişkiler Komisyonu Başkanı Jean Bizet, Fransa Ulusal Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Stephane Teste, Fransa Ulusal Meclisi Silahlı Kuvvetler ve Ulusal Savunma Komisyonu Başkanı Jean-Jacques Bridey'in de aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili, yerel yönetici ve birçok ülkenin büyükelçisi, diplomatik temsilcisi ve askeri ataşeleri katıldı.
Resepsiyona ev sahipliği yapan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, konuklara, kendilerini Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümü nedeniyle ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Musa, "Bizler, bugün Cumhuriyet'in 95. yılını kutlamanın gururuyla beraber Cumhuriyet'imizin en somut projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı adını taşıyacak yeni uluslararası havalimanının Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) tarafından açılışının yapılmasının da gururunu taşıyoruz." dedi.
Büyükelçi Musa'nın sözleri davetliler tarafından alkışlandı.
Musa, 100. yılına yaklaşırken Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tecrübesi, genç ve dinamik nüfusu ve gerilim içindeki bir bölgede istikrarın sembolü oluşuyla dikkati çektiğini bildirdi.
Atatürk'ün "yurtta barış, dünyada barış" sözünün iç ve dış siyasette rehber edinildiğini aktaran Büyükelçi Musa, Türkiye'nin bölgesel olduğu kadar dünya ölçeğinde de barışın sağlanması ve devam ettirilmesinde önemli roller üstlendiğini kaydetti.
Musa, Türkiye'nin milli gelirine oranla insani yardım bakımından dünyanın en cömert ve yardımsever ülkesi olduğunu hatırlatarak, başta Suriye'deki krizden kaçarak sığınanlar olmak üzere Türkiye'nin darda kalan herkese kapılarını açtığını ve bu tavrın haklı gururunu yaşadığını söyledi.
Türkiye ile Fransa arasında Kanuni Sultan Süleyman ve 1. François döneminde 1528'de temelleri atılan, 5 yüzyıla dayanan dostluk ve iş birliği ilişkisi olduğunu anımsatan Musa, Jean de la Forest ve Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi'nin karşılıklı ilk büyükelçiler olduğu bilgisini paylaştı.
Musa, Fransa'nın 1921'de Ankara Anlaşması'nı imzalayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini tanıyan ilk Batılı ülke olduğunu da sözlerine ekledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum