Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

PARİS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde resepsiyon verildi.

Resepsiyona, Fransa Senatosu Avrupa İle İlişkiler Komisyonu Başkanı Jean Bizet, Fransa Ulusal Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Stephane Teste, Fransa Ulusal Meclisi Silahlı Kuvvetler ve Ulusal Savunma Komisyonu Başkanı Jean-Jacques Bridey'in de aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili, yerel yönetici ve birçok ülkenin büyükelçisi, diplomatik temsilcisi ve askeri ataşeleri katıldı.

Resepsiyona ev sahipliği yapan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, konuklara, kendilerini Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümü nedeniyle ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Musa, "Bizler, bugün Cumhuriyet'in 95. yılını kutlamanın gururuyla beraber Cumhuriyet'imizin en somut projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı adını taşıyacak yeni uluslararası havalimanının Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) tarafından açılışının yapılmasının da gururunu taşıyoruz." dedi.