Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

DOHA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü, Katar'ın başkenti Doha'da verilen resepsiyonla kutlandı.
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, kuruluşunun üzerinden geçen yaklaşık bir asırlık sürede, kendi milli benliğini kaybetmeden muazzam bir dönüşümden geçtiğini, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda yürütülen reformlarla dünyanın saygın ülkeleri arasında yerini aldığını söyledi.
Türkiye ile Katar arasındaki "benzersiz" ilişkilere de değinen Özer, "Katar, Türkiye için ikili düzeyde yakın ilişkilere sahip olduğu kardeş ülke olmanın çok ötesinde, bölgesel ve uluslararası platformlarda da önemli iş birliği yaptığı stratejik bir ortaktır." dedi.
İki ülke arasında 2015 yılında oluşturulan Yüksek Düzeyli Stratejik Komite toplantıları sayesinde şu ana kadar farklı alanlarda 40 anlaşma imzaladıklarını belirten Özer, 2018'in ilk 8 ayında ticaret hacminin 1,5 milyar dolara ulaştığını, yıl sonu itibarıyla bu rakamın 2 milyar dolara yükselmesini beklediklerini kaydetti.
Katar'da Türk sermayeli 350 firmanın faaliyet gösterdiğini aktaran Özer, Türk müteahhitlerinin bugüne kadar Katar'da üstlendiği projelerin toplam değerinin 15 milyar dolara ulaştığını dile getirdi.
Türkiye'nin de Katar yatırımları için güvenli bir liman olmayı sürdürdüğünü ve ülkedeki yatırımların değerinin 22 milyar dolara yaklaştığını ifade eden Özer, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği Türkçe kurslarına ve kültürel faaliyetlere Katarlıların gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Büyükelçi Özer'in ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Katarlı bakan ve yetkililerin yanı sıra diğer ülkelerin büyükelçileri ve askeri ataşeleri, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Siyasi Büro üyeleri Musa Ebu Merzuk ve İzzet er-Rışık'ın da aralarında olduğu üst düzey heyet, Suriye muhalefetinden bir heyet ile Katar'da ikamet eden Türk vatandaşları katıldı.
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