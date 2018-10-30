Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

DOHA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü, Katar'ın başkenti Doha'da verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, kuruluşunun üzerinden geçen yaklaşık bir asırlık sürede, kendi milli benliğini kaybetmeden muazzam bir dönüşümden geçtiğini, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda yürütülen reformlarla dünyanın saygın ülkeleri arasında yerini aldığını söyledi.

Türkiye ile Katar arasındaki "benzersiz" ilişkilere de değinen Özer, "Katar, Türkiye için ikili düzeyde yakın ilişkilere sahip olduğu kardeş ülke olmanın çok ötesinde, bölgesel ve uluslararası platformlarda da önemli iş birliği yaptığı stratejik bir ortaktır." dedi.

İki ülke arasında 2015 yılında oluşturulan Yüksek Düzeyli Stratejik Komite toplantıları sayesinde şu ana kadar farklı alanlarda 40 anlaşma imzaladıklarını belirten Özer, 2018'in ilk 8 ayında ticaret hacminin 1,5 milyar dolara ulaştığını, yıl sonu itibarıyla bu rakamın 2 milyar dolara yükselmesini beklediklerini kaydetti.