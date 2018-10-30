Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinin bozulması için gayret edenler olduğunu belirten Aydın, bunun bazen siyasi hiciv altında ırkçı ve ayrımcı ifadelerle ortaya konulduğunu ancak Türk toplumu olarak bu kışkırtmalara prim vermeyeceklerini, soğukkanlı kalmaya devam edeceklerini vurguladı.

Büyükelçi Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye-Almanya ilişkilerinin son senelerde zor süreçlerden geçtiğini ancak arada yüzyıllara dayanan dostluğun bu güçlüklerin atlatılmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajın okunduğu resepsiyona Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Walter Johannes Lindner, Sosyal Demokrat Parti Federal Milletvekili Nils Schmid, eski Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu, Berlin'deki yabancı misyon temsilcileri ve Türk toplumunun önde gelen isimleri katıldı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın ev sahipliğinde kançılarya binasında verilen resepsiyon saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Alman Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aydın, entegrasyon yerine eşit katılımı tartışma zamanının geldiğini ifade etti.

Bu tartışmalarda aidiyet ve sadakat yerine dışlanma ve kurumsal ırkçılıkla mücadelenin esas odak alanları olması gerektiğini anlatan Büyükelçi Aydın, ''Demokratik ve hukuk devleti ilkelerinin geçerli olduğu yerlerde anayasa ve kanunlara bağlılığın ötesinde kimsenin eşit yurttaş olarak haklarının din ve kültür temelinde sorgulanmasına izin verilmemelidir.'' dedi.

- Köln'de Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Köln kentinde de Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü Türk ve Almanlar tarafından birlikte kutlandı.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunun Maritim Hotel'de düzenlediği resepsiyonda Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile eşi Şeyda Erciyes konukları kapıda karşıladı.

Başkonsolos Erciyes, konuşmasında son yıllarda Avrupa'da giderek güçlenen ve ortak değerleri hedef alan ırkçı, yabancı ve İslam düşmanı akımların artık endişe verici boyutlara ulaştığını dile getirerek, "Korkulardan beslenerek huzuru bozanlara karşı en iyi cevap; toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörünün, karşılık saygının güçlenmesi olacaktır. Alman toplumunun son dönemde 'Biz çoğunluktayız' diyerek ırkçı çevrelere karşı sesini yükseltmesini memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.