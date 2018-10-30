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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 05:07 | Son Güncelleme

New York'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi - Kentin sembolleri arasında bulunan Empire State binası kırmızı-beyaz renklere büründü

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin New York kentindeki Türk misyonları tarafından resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş'ın ev sahipliğinde verilen resepsiyona ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen, New York'taki yabancı misyon temsilcileri, Türk-Amerikan toplumu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye ve ABD milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda Başkonsolos Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Büyükelçi Sinirlioğlu ise etkinlikteki konuşmasında, Türkiye'nin 1923'ten bu yana çok büyük başarılara imza attığını ve şu anda birçok alanda çok daha güçlü ve büyük bir ülke olduğunu söyledi.

Korunması gereken en büyük değerler olan demokrasi ve özgürlüğe karşı en son tehdidin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ile yaşandığını ve gereken mücadelenin millet olarak gösterildiğini belirten Sinirlioğlu, "Demokratik ve laik yapısı, sosyokültürel zenginlikleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ni çok daha parlak bir gelecek bekliyor. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bunun için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bu arada, New York'un sembolleri arasında bulunan Empire State binası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı.

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