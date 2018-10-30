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Cumhuriyetin 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 05:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliğince düzenlenen etkinliğe Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da katıldı - Venezuela Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde Türkiye için tebrik mesajı yayımlandı

CARACAS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıl dönümü Venezuela ve Arjantin'de resepsiyonlarla kutlandı.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği tarafından kentteki bir otelde verilen resepsiyona başta Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza olmak üzere Savunma Bakan Yardımcısı Amiral Clemente Antonio Diaz, Yüksek Adalet Mahkemesi üyeleri, valiler, üniversite rektörleri ve iş adamları katıldı.

Büyükelçi Şevki Mütevellioğlu, programda yaptığı konuşmada, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) gibi kurumlarının Venezuela'da varlık göstermesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela'yı değerli bir ortak gördüğünü ve ilişkileri kazan-kazan temelinde geliştirmek istediğini belirten Mütevellioğlu, Türkiye'nin, Venezuela'nın istikrarından yana olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Venezuela Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden tebrik mesajı yayımlandı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, şanlı geçmişi ve tekrarlanan zaferlerle dolu bugününün sembolü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "kahraman Türk halkı"nın sevincine ortak olduğu kaydedilen açıklamada, Maduro'nun Türkiye'yi Venezuela halkı adına tebrik ettiği duyuruldu.

- Arjantin'deki kutlama

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te de resepsiyon verildi.

Bu ülkedeki görev süresi yakında sona erecek olan Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas, programdaki konuşmasında, Arjantinlileri tanımanın kendisi için gurur verici olduğunu anlattı.

Resepsiyon sonrası birçok konuk, Büyükelçi Barlas'la vedalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, Arjantin Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beatriz Luisa Avila, milletvekilleri, Arjantin Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkililer ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin cumhuriyet bayramı Resepsiyon Venezuela

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