Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

WASHINGTON (AA) - Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Ekim mesajları okundu.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve eşi Sinem Kılıç'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türk vatandaşlarının ve elçilik görevlilerinin yanı sıra Washington'da yerleşik yabancı ülke temsilcileri ilgi gösterdi.
İstiklal Marşı ve ABD Ulusal Marşı'nın çalınmasının ardından kürsüye gelen Büyükelçi Kılıç, 95 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan milli mücadelenin, Cumhuriyet'in kurulması ile taçlandırıldığını belirterek, "Büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimizin varlığının daim kılınması için Türk milleti son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında sergilediği kahramanlıkla da tüm dünyaya gösterdiği gibi ilk günkü inanç ve heyecanla üzerine düşen görevleri canı pahasına yerine getirmeyi sürdürecektir." dedi.
Büyükelçi Kılıç tarafından okunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbi'mizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum. Ülkemizi 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde katettiğimiz her mesafeyi şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum. Bizler, 95. yıl dönümüne vasıl olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."
- ABD Başkanı Trump'ın 29 Ekim mesajı
Daha sonra kürsüye gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, ABD Başkanı Trump'ın 29 Ekim resepsiyonuna gönderdiği mesajı okudu.
Trump mesajında, "ABD adına size samimi tebriklerimi iletiyorum. Türkiye, Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünü kutlarken, 1952'den bu yana NATO müttefikleri olan ABD ile Türkiye arasındaki ortaklık önemini korumaktadır. Tüm NATO müttefikleri arasında ortak olan özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi taahhütler ve ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel bağlar, halklarımıza fayda sağlamaya devam edebilir.'' değerlendirmesinde bulundu.
DEAŞ ve PKK dahil tüm terörist gruplara karşı bölgesel istikrarı savunma yolunda iki müttefikin çaba gösterdiğine değinen Trump, "Suriye'de istikrarı sağlamak için ortak çabalarımıza değer veriyoruz. Türkiye'ye 3 milyondan fazla Suriyeliyi barındırma cömertliğini gösterdiği için de teşekkür ediyoruz. Türk milleti bu yıl dönümünü gururla anarken, Amerikan halkı olarak Türk dostlarımıza iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Resepsiyonun son bölümünde konuklara Türk mutfağının seçkin örneklerinden oluşan ikramlar sunuldu.
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