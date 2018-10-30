Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

İstiklal Marşı ve ABD Ulusal Marşı'nın çalınmasının ardından kürsüye gelen Büyükelçi Kılıç, 95 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan milli mücadelenin, Cumhuriyet'in kurulması ile taçlandırıldığını belirterek, "Büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimizin varlığının daim kılınması için Türk milleti son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında sergilediği kahramanlıkla da tüm dünyaya gösterdiği gibi ilk günkü inanç ve heyecanla üzerine düşen görevleri canı pahasına yerine getirmeyi sürdürecektir." dedi.

"Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbi'mizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum. Ülkemizi 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde katettiğimiz her mesafeyi şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum. Bizler, 95. yıl dönümüne vasıl olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

- ABD Başkanı Trump'ın 29 Ekim mesajı

Daha sonra kürsüye gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, ABD Başkanı Trump'ın 29 Ekim resepsiyonuna gönderdiği mesajı okudu.

Trump mesajında, "ABD adına size samimi tebriklerimi iletiyorum. Türkiye, Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünü kutlarken, 1952'den bu yana NATO müttefikleri olan ABD ile Türkiye arasındaki ortaklık önemini korumaktadır. Tüm NATO müttefikleri arasında ortak olan özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi taahhütler ve ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel bağlar, halklarımıza fayda sağlamaya devam edebilir.'' değerlendirmesinde bulundu.