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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 09:22 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliğince resepsiyon verildi

TORONTO (AA) - Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliğince resepsiyon düzenlendi.

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal’ın ev sahipliğinde başkentin tarihi mekanlarından Landsdowne'daki resepsiyona, onur konuğu olarak Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen katıldı. Resepsiyonda ABD'nin Ottawa Büyükelçisi Kelly Knight Craft, milletvekilleri, senatörler, Kanada’daki Türk toplumunun üyeleri, Kanada Müslüman toplumunun temsilcileri de hazır bulundu.

Bakan Ahmed Hussen, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye ile siyasi, diplomatik, ekonomik ve güvenlik ilişkileri alanındaki iş birliğinin kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Türkiye’nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapmasının her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden Hussen, bu yılın Türkiye ile Kanada arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Hussen, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomi alanında büyük ilerleme kaydettiğini belirterek Kanada’nın Türkiye’deki yatırımlarının 1,5 milyar Kanada dolarına çıktığını söyledi.

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal da iki ülke ilişkilerinin bu yıl özellikle ticaret alanında geliştiğini dile getirerek ticaret hacminin son 2 yılda iki katına çıkarak 4,2 milyar Kanada dolarına yükseldiğini kaydetti.

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