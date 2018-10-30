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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 19:07 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Niamey Büyükelçiliğinde, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Nijer'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'in yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Niamey Büyükelçiliğince resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Hüseyin Özdemir'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Nijer'in eski Devlet Başkanı Mahamane Ousmane, eski Nijer Başbakanı Mamane Oumarou, Nijer İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanı Mohamed Bazoum, Agadez Sultanı Oumarou İbrahim Oumarou, Türkiye ile tarihi bağları bulunan ve kendilerini "Türk" olarak adlandıran "İstanbulewa"ların yanı sıra Türk vatandaşları ve elçilik görevlileri katıldı.

Yaptığı konuşmasına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okuyarak başlayan Büyükelçi Özdemir, büyükelçiliklerin 2012'de karşılıklı açılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık görevini yürüttüğü 2013'te Nijer'e gerçekleştirdiği ziyaretle ikili ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.

Özdemir, o tarihten bu yana iki ülke arasında eğitim, sağlık ve altyapı gibi birçok alanda iş birliğinin geliştirildiğini ifade etti.

Hüseyin Özdemir, Türkiye'nin insani dış politikasına vurgu yaparak, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Niamey'de gerçekleştirdiği Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi, Yatılı Kız-Erkek Okul Kompleksi ve Nijer-Türkiye Dostluk Parkı projelerine ilişkin bilgi de verdi.

Türk Hava Yollarının (THY) Niamey'e haftada 5 sefer düzenlediğini söyleyen Özdemir, 2019 yılı itibarıyla bu sayının 7'ye çıkarılacağı müjdesini verdi.

Türkiye'nin, kalkınma ve refaha erişme hedeflerinde Nijer'i desteklemeye devam edeceğinin altını çizen Büyükelçi Özdemir, Temmuz 2019'da Niamey'de düzenlenmesi öngörülen "33'üncü Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" hazırlıkları kapsamında, bir Türk şirketinin yapımını üstlendiği Niamey Diori Hamani Uluslararası Havaalanı'nın modernizasyonu ve otel inşası projelerinin başkentin çehresini değiştireceğini de dile getirdi.

Resepsiyon kapsamında TİKA tarafından Niamey'de gerçekleştirilen projelere ilişkin hazırlanan film ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Nijer-Türk Dostluk Okulları tanıtım filmi davetlilere izletildi.

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Cumhuriyet nijer Resepsiyon Türkiye

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