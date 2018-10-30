Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

Nijer'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'in yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Niamey Büyükelçiliğince resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Hüseyin Özdemir'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Nijer'in eski Devlet Başkanı Mahamane Ousmane, eski Nijer Başbakanı Mamane Oumarou, Nijer İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanı Mohamed Bazoum, Agadez Sultanı Oumarou İbrahim Oumarou, Türkiye ile tarihi bağları bulunan ve kendilerini "Türk" olarak adlandıran "İstanbulewa"ların yanı sıra Türk vatandaşları ve elçilik görevlileri katıldı.

Yaptığı konuşmasına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okuyarak başlayan Büyükelçi Özdemir, büyükelçiliklerin 2012'de karşılıklı açılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık görevini yürüttüğü 2013'te Nijer'e gerçekleştirdiği ziyaretle ikili ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.

Özdemir, o tarihten bu yana iki ülke arasında eğitim, sağlık ve altyapı gibi birçok alanda iş birliğinin geliştirildiğini ifade etti.