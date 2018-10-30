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Cumhuriyet’in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 23:28 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

VATİKAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 95. yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı’nın ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçi Paçacı, eşi Meryem Paçacı ve Vatikan Büyükelçilik Müsteşarı Celal Doğan davetlileri kapıda karşıladı.

Resepsiyona, Papalık Dinler Ararası Diyalog Konseyi İslam Dairesi Başkanı Monsenyör Khalid Akashe, Devletlerle İlişkiler Sekreterliği Müsteşarı Monsenyör Antoine Camilleri, Vatikan Protokol Şefi Joseph Murphy, Fener Rum Patrikliği İtalya Metropoliti Gennadios’un Temsilcisi Rahip Giorgio, Fener Rum Patrikliği Roma Temsilcisi Başpiskopos Simeon Katsinas ve Papalık Gregorian Üniversitesi’nde İslam Uzmanı Öğretim Üyesi Rahip Felix Körner’in yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ile akademisyen katıldı.

Resepsiyonda Büyükelçi Paçacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Etkinlikte daha sonra konuklara Türk mutfağının lezzetlerinden özel bir seçki sunuldu.

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