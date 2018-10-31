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Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 08:49 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Brezilya'nın başkenti Brasilia ve Sao Paulo’da düzenlenen etkinliklerde Türkiye ile Brezilya arasındaki diplomatik ilişkilerin 160. yılı da kutlandı

SAO PAULO(AA) - Türkiye’nin Brasilia Büyükelçiliği ve Sao Paulo Başkonsolosluğu’nun düzenledikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 160. yıl dönümü de kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türkiye’nin Brasilia Büyükelçisi Ali Kaya Savut büyükelçilik konutunda resepsiyon verdi.

Resepsiyonda, Dışişleri Bakanlığı'nın 29 Ekim’de yayınladığı bir açıklama ile, Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 160. yıl dönümü vesilesi ile "ikili ilişkileri geliştirmeye ve var olan dostluk bağlarını diyalog ve iş birliği yoluyla güçlendirmeye kararlı olunduğu" mesajı iletildi.

Diğer yandan piyano sanatçısı Eren Aydoğan ve keman sanatçısı Mehmet Yasemin, ünlü maestro Claudio Cohen yönetimindeki Claudio Santoro Ulusal Tiyatrosu Senfoni Orkestrası eşliğinde Cine Brasilia salonunda konser verdi.

Brezilya Adalet Bakanı Torquato Jardim'in de katıldığı konseri sanatseverler yoğunluktan dolayı merdivenlerde oturarak izledi.

Öte yandan Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sao Paulo Ordu Evi'nde resepsiyon verdi.

Türkiye ile Brezilya arasındaki diplomatik ilişkilerin 160. yılı, kasım ayında gerçekleştirilecek kültür ve sanat etkinlikleri ile kutlanmaya devam edecek.

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