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Cumhuriyet'in 95'inci yılı Haluk Levent'in şarkılarıyla kutlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 23:35 | Son Güncelleme

BURSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, ünlü sanatçı Haluk Levent konseriyle sona erdi.

Cumhuriyet'in 95'inci yılı Haluk Levent'in şarkılarıyla kutlandı

Gürkan DURAL- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, ünlü sanatçı Haluk Levent konseriyle sona erdi.
Nilüfer Belediyesi'nin 'Cumhuriyet herkes için' sloganıyla düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan Hasta Alanı'nda gerçekleşen konsere Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Alanın tamamını dolduran Bursalılar, ünlü sanatçının şarkılarına ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Işık ve havai fişek gösterilerinin renk kattığı gecede Haluk Levent, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahneye Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i de davet eden Haluk Levent, İzmir Marşı'nı Başkan Bozbey ile birlikte söyledi. Konserin sonuna doğru bir kez daha İzmir Marşı'nı bu kez Bursalılarla birlikte seslendiren ünlü sanatçı bu özel gece için Bursalılara teşekkür etti.

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Cumhuriyet'in 95'inci yılı Haluk Levent'in şarkılarıyla kutlandıCumhuriyet'in 95'inci yılı Haluk Levent'in şarkılarıyla kutlandıCumhuriyet'in 95'inci yılı Haluk Levent'in şarkılarıyla kutlandıCumhuriyet'in 95'inci yılı Haluk Levent'in şarkılarıyla kutlandı

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