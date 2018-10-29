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Cumhuriyetin 95'inci yılında, 44 dönümlük dev şehir parkı Maltepe'de açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 22:54 | Son Güncelleme

MALTEPE Belediyesi'nin, 44 dönümlük arazide yaptırdığı, Anadolu Yakası'nın en büyük parklarından biri olan 'Cumhuriyet Parkı'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 95'inci yılında, 44 dönümlük dev şehir parkı Maltepe'de açıldı

İSTANBUL,(DHA) MALTEPE Belediyesi'nin, 44 dönümlük arazide yaptırdığı, Anadolu Yakası'nın en büyük parklarından biri olan 'Cumhuriyet Parkı'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu açılışın ardından ünlü sanatçı Koray Avcı da sahne alarak vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.
Yeşil alanın yanı sıra, yapay bir göl, seyir terası, koşu ve yürüyüş parkurları ile 500 kişilik amfi tiyatronun da bulunduğu Cumhuriyet parkı, Cumhuriyetin 95'inci yılında havai fişek, konfeti ve meşaleler eşliğinde açıldı. Kesilen kurdelenin ardından ünlü sanatçı Koray Avcı da vatandaşlara unutulmaz bir konser verdi. Açılışa, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra binlerce Maltepeli vatandaş katıldı.

“BİZ BURAYI REZİDANSLARA PEŞKEŞ ÇEKMEDİK"
Açılışta bir konuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Anadolu yakasının en büyük parkını açtık. Yaklaşık 2 yıldır arkadaşlarımız gece gündüz burada çalışıyor. Bu parkta vatandaşlarımız yürüyecekler, gezecekler, eğlenebilecekler. Biz burayı AVM'lere, residanslara peşkeş çekmedik, Maltepe halkının hizmetine sunduk. İstedik ki çocuklarımız yeşil alanda ailece hoş vakit geçirebilsin. 29 Ekim'de açılışını yaptık. Adını Maltepelilere sorduk. Vatandaşlarımız da Cumhuriyet dediler. Cumhuriyetimizin 95'inci yılı kutlu olsun" dedi.

MALTEPE CUMHURİYET PARKI
Anadolu Yakası'nın en büyük yeşil alanı olarak nitelendirilen parkın yüzde 65 gibi büyük bir bölümü, sosyal donatı alanı olarak, halkın kullanımı için düzenlendi. Proje ile Maltepe; güvenli büyük bir parka, yürüyüş parkurlarına ve yapay bir gölete kavuştu. Parkta, 4 bin 500 metrekare gölet, etrafında 2 adet seyir terası, etkinlikler için 500 kişilik anfi tiyatro, bebek bakım odaları, engelli lavaboları, 400 metrekare çocuk oyun grubu ve 900 metrekarelik koşu parkuru bulunuyor.
(FOTOĞRAFLI)

Cumhuriyetin 95'inci yılında, 44 dönümlük dev şehir parkı Maltepe'de açıldıCumhuriyetin 95'inci yılında, 44 dönümlük dev şehir parkı Maltepe'de açıldıCumhuriyetin 95'inci yılında, 44 dönümlük dev şehir parkı Maltepe'de açıldıCumhuriyetin 95'inci yılında, 44 dönümlük dev şehir parkı Maltepe'de açıldı

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