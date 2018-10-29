Cumhuriyetin 95'inci yılında, 44 dönümlük dev şehir parkı Maltepe'de açıldı

İSTANBUL,(DHA) MALTEPE Belediyesi'nin, 44 dönümlük arazide yaptırdığı, Anadolu Yakası'nın en büyük parklarından biri olan 'Cumhuriyet Parkı'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu açılışın ardından ünlü sanatçı Koray Avcı da sahne alarak vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yeşil alanın yanı sıra, yapay bir göl, seyir terası, koşu ve yürüyüş parkurları ile 500 kişilik amfi tiyatronun da bulunduğu Cumhuriyet parkı, Cumhuriyetin 95'inci yılında havai fişek, konfeti ve meşaleler eşliğinde açıldı. Kesilen kurdelenin ardından ünlü sanatçı Koray Avcı da vatandaşlara unutulmaz bir konser verdi. Açılışa, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra binlerce Maltepeli vatandaş katıldı.

“BİZ BURAYI REZİDANSLARA PEŞKEŞ ÇEKMEDİK"

Açılışta bir konuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Anadolu yakasının en büyük parkını açtık. Yaklaşık 2 yıldır arkadaşlarımız gece gündüz burada çalışıyor. Bu parkta vatandaşlarımız yürüyecekler, gezecekler, eğlenebilecekler. Biz burayı AVM'lere, residanslara peşkeş çekmedik, Maltepe halkının hizmetine sunduk. İstedik ki çocuklarımız yeşil alanda ailece hoş vakit geçirebilsin. 29 Ekim'de açılışını yaptık. Adını Maltepelilere sorduk. Vatandaşlarımız da Cumhuriyet dediler. Cumhuriyetimizin 95'inci yılı kutlu olsun" dedi.