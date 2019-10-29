Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümünde asker selamlı İstiklal Marşı sürprizi

Isparta’da liseliler tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 96.yıl dönümü sebebiyle farklı bir etkinlik düzenlendi. Kentin merkezinde yer alan okulda, liseli öğrenciler bir anda kimsenin haberdar olmadığı dakikalarda, okulun camlarından çıkarak sırayla İstiklal Marşı’nın 9 kıtasını okudular. Öğrencilerin yaptıkları etkinlik sırasında, 10. kıt’ada asker selamı veren bahçedeki öğretmen ve öğrenciler de 10. kıt’ayı birlikte okudular.

Marşın son kıt’asında cama çıkan öğrenciler asker selamı verirken, onlara okulun bahçesinde sırada bekleyen öğrenci ve öğretmenler de asker selamı vererek, eşlik ettiler.

Cumhuriyetin 96.yıl dönümünde öğrenciler tarafından organize edilen etkinlik duygu yüklü anlar yaşanmasına neden oldu.

Topaloğlu: “Öğrencilerimiz farklı bir etkinlik yapmak istedi, biz de destekledik”

Okullarında, Cumhuriyetin ilan ediliş yıl dönümü ile Türk Silahlı Silahlı Kuvvetleri’ne destek ve güveni simgeleyen bir çalışma yapıldığını anlatan Okulun Kurucu Müdürü Cenk Topaloğlu, “Öğrencilerimizin gerçekleştirdiği bir proje bu. Bu etkinlikte, öğrencilerimiz İstiklal Marşı’nın 10 kıt’asını tek tek okuyarak, bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdiler. Biz de idare olarak öğrencilerimize destek olduk. Bizce, çok güzel bir etkinlik oldu ve İstiklal Marşımızın okunması anlamında çok güzel bir çalışma olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin bu tür etkinlik isteklerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Özellikle, bu günlerde ulusumuzun yaşadığı, güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’nda güvenlik güçlerimize çok büyük destek vermekteyiz. Güvenlik güçlerimizin her zaman yanındayız, Allah onların yardımcıları olsun” dedi.

Topaloğlu ayrıca, “Asker selamı, artık ülkemizin vazgeçilmez bir unsuru haline gelen bir hareket. Güvenlik güçlerimizi duyduğumuz saygı ve sevginin bir göstergesi olduğuna inandığımız yaptığımız bir simgeydi. Öğrencilerimiz de bir isteğiydi bu, onu da gerçekleştirmiş olduk” ifadelerini kullandı.