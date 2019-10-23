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Cumhuriyet'in 96. yıl anısına 240 bin cam parçasından Türk Bayrağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 19:42 | Son Güncelleme

Cumhuriyet'in 96. yıl anısına 240 bin cam parçasından Türk Bayrağı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da, Cumhuriyet'in 96. kuruluş yıl dönümü anısına özel yapılacak Türk Bayrağında 240 bin cam parça cam kullanılacak.

Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz Belediyesi, Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilçeye özgü cam sanatıyla "Dünyanın En Büyük Parça Cam Mozaiğinden Oluşan Türk Bayrağı" projesinin yapımına başlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanında kurulan çadırda, Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ilk parçayı koyduğu bayrak, 6 metre boyunda 4 metre eninde olacak.

29 Ekim'de son parçaların konulmasıyla tamamlanması planlanan cam mozaik şeklinde dizayn edilecek Türk Bayrağına katkı sunan vatandaşlara da sertifika verilecek.

Beykoz Belediye Başkan Murat Aydın, "Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümünde, kaynağını milletimizin bağımsızlık sevdasından alan bayrak sevgimizi ilçemize yaraşır cam sanatıyla taçlandırıyoruz. İlçe sakinlerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz yapımına katkı verdikleri eserle Cumhuriyetin 96. yılında bir kez daha bayrak sevgisiyle kenetlenecek." dedi.

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"Dünyanın cam mozaiğinden oluşan Türk Bayrağı" projesi Beykoz Belediyesi

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