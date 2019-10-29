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Cumhuriyetin 96. yılını su altında kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 14:19 | Son Güncelleme

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir grup dalgıç, su altında Türk bayrağı açıp asker selamı verdi

OSMANİYE (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir grup dalgıç, su altında Türk bayrağı açıp asker selamı vererek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Osmaniye Ayyıldız Gençlik, Eğitim ve Spor Kulübü Derneği üyesi 10 dalgıç, Arsuz ilçesi Konacık köyü sahilinde 20 metre derinliğe dalış yaptı.

Dalgıçlar, su altında Türk bayrağı ve üzerinde "El ele hep birlikte, dünyanın dört bir yanına barış ve huzur götüren Mehmetçiğe selam olsun" yazısı bulunan pankart açtı.

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere asker selamı da gönderen dalgıçlar, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Dernek Başkanı Ramazan Tıraş, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk askeri için saygı dalışı gerçekleştirdiklerini belirtti.

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