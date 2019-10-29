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Cumhuriyetin 96'ncı yılında 96 dakika kulaç attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sporcular ve vatandaşlar, 96 dakika aralıksız kulaç attı.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)-GAZİANTEP'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sporcular ve vatandaşlar, 96 dakika aralıksız kulaç attı.
Şehitkamil Belediyesi, Cumhuriyet'in 96'ncı yılı nedeniyle düzenlenen kutlamalar kapsamında çok sayıda sporcu ile vatandaşı, Alleben Yüzme Havuzu'nda bir araya getirdi. Milli sporculardan rekortmenlere, özel sporculardan minik sporculara, öğretmeninden esnafına, sanayicisinden işçisine kadar farklı meslek grupları ile yaşlardan katılımcılar, bayrak yarışı disiplininde, 8 kulvarda 96 dakika kulaç attı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile milletvekilleri, sporcular ve vatandaşların katıldığı organizasyonda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, cumhuru oluşturan tüm bireyleri misafir ettiklerini söyledi. Fadıloğlu, “Katılımcı sayısı ve niteliği ile ilklere sahne olan birçok başarılı organizasyonlara imza attık. Ev sahipliğini yaptığımız su sporlarındaki organizasyonlar artık ulusal arenada örnek gösterilir hale geldi. Su sporları özelinde gençlik ve spor alanında gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde üzerimize düşen en önemli görev, çocuklarımıza ve gençlerimize milli bilinci aşılmak oldu. Vatan, bayrak, devlet, millet sevgisi ile büyüyen nesiller yetiştirmek bizim en büyük misyonumuz'' dedi.
Başkan Fadıloğlu, katılımcıların bayrak yarışı disiplininde olduğu gibi 96 dakika, aralıksız kulaç attıklarını belirterek, organizasyon ile Cumhuriyete ve bayrağa sahip çıktıklarını, milli değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak için büyük bir mücadele verdiklerini kaydetti.
Sporcular ve vatandaşlar da organizasyona katıldıkları için gurur duyduklarını söyledi .

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