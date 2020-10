Cumhuriyet’in 97’nci Yılına Özel Marş

“Peki iyi bir marş nasıl olur?” diye sorduğumuz Bakışkan, öncelikle iyi bir söz ve müzik birlikteliği gerektiğini söyleyerek, “İyi bir söz ve ona eşlik edecek iyi bir melodik, armonik ve orkestral yapı gereklidir. Uzun yıllar kontrpuan, füg ve yüksek armoni dersi veren biri olarak şunu söylemek isterim ki; çoğu zaman çok iyi bir melodi yakalamanın ya da birkaç akoru ard arda getirmenin, ya da birkaç kelimeyle bunu birleştirmenin iyi bir bestenin çatkısını oluşturmadığını görürüz” görüşünü aktardı.

“Cumhuriyet Marşı”nın söz yazarı Anacan ise, “Söz yazarken de pek çok kriter göz önünde bulundurmalı. Senelerdir pek çok edebi formda eserler yazdım. Başka yazarların tiyatro oyunlarını çevirdim. Ama söz yazmak; hele ki bir marşın sözlerini yazmak, diğer tüm formlardan ayrışıyor. Kalıcılık için, özenli bir çalışma gerekiyor. En çok göz önünde bulundurduğum kriterler; eşlik edilebilirliği, ulaşılabilirliği, anlaşılabilirliği ve her yaşa hitap edebilmesi oldu” diye konuştu.

Marşın telif hakları bakımından Bakışkan ve Anacan’ın sanatçılar olarak temsilcisi kurumları söz konusu ancak her ikisi de “Marş her yerde söylenmeli, her şekilde yorumlanmalı. Marşın nasıl ayakta kalıp kalmayacağını bize bu gösterecektir” görüşünü dile getirdi.