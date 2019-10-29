Cumhuriyet'in canlı tanıkları

SERTAÇ BULUR - Türkiye genelinde, Cumhuriyet'in ilanından önce hayata gözlerini açan 20 bin 851 kişi yaşamını sürdürüyor.

AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Türkiye genelinde, Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923'ten önce doğan 3 bin 960'ı erkek, 16 bin 891'i kadın toplam 20 bin 851 kişi yaşıyor.

Cumhuriyet'ten yaşlı vatandaşların en çok bulunduğu il ise 647'si erkek, 2 bin 692'si kadın olmak üzere toplam 3 bin 339 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul'u, 275'i erkek ve 965'i kadın bin 240 kişinin yaşadığı İzmir ile 245'i erkek ve 978'i kadın bin 223 kişinin yaşadığı Ankara takip etti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 530, Ankara'nın Çankaya ilçesinde ise 510 kişi Cumhuriyet'in ilanından daha uzun süredir hayatta.

Cumhuriyet'ten yaşça büyük nüfusun az olduğu iller sıralaması ise Bayburt 22 kişi, Bilecik 40 kişi, Ardahan 42 kişi olarak kayıtlara geçti.

