HABER

Cumhuriyet'in canlı tanıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

Türkiye'de, Cumhuriyet'in ilanından önce hayata gözlerini açan 20 bin 851 kişi yaşamını sürdürüyor - Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923'ten önce doğanların en fazla bulunduğu il 3 bin 339 kişiyle İstanbul. İstanbul'u bin 240 kişi ile İzmir, bin 223 kişi ile Ankara takip ediyor - İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 530, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 510 kişi Cumhuriyet'in ilanından daha uzun süredir hayatta

SERTAÇ BULUR - Türkiye genelinde, Cumhuriyet'in ilanından önce hayata gözlerini açan 20 bin 851 kişi yaşamını sürdürüyor.

AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Türkiye genelinde, Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923'ten önce doğan 3 bin 960'ı erkek, 16 bin 891'i kadın toplam 20 bin 851 kişi yaşıyor.

Cumhuriyet'ten yaşlı vatandaşların en çok bulunduğu il ise 647'si erkek, 2 bin 692'si kadın olmak üzere toplam 3 bin 339 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul'u, 275'i erkek ve 965'i kadın bin 240 kişinin yaşadığı İzmir ile 245'i erkek ve 978'i kadın bin 223 kişinin yaşadığı Ankara takip etti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 530, Ankara'nın Çankaya ilçesinde ise 510 kişi Cumhuriyet'in ilanından daha uzun süredir hayatta.

Cumhuriyet'ten yaşça büyük nüfusun az olduğu iller sıralaması ise Bayburt 22 kişi, Bilecik 40 kişi, Ardahan 42 kişi olarak kayıtlara geçti.

PARTNERİşte asker İdo Tatlısesİşte asker İdo Tatlıses
İzmir'de CHP'li başkanlardan Cumhuriyet videosuİzmir'de CHP'li başkanlardan Cumhuriyet videosu
Çin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 96.yıl kutlamasıÇin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 96.yıl kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetin canlı tanıkları

En Çok Okunan Haberler

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

Acı haber gece yarısı geldi!

Acı haber gece yarısı geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Siyasilerden 29 Ekim mesajı!

Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören

Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören

Son dakika: Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Çankırı'da deprem

Kıtanın yarısı yangın yeri! Olaylar o ülkeye sıçradı

Kıtanın yarısı yangın yeri! Olaylar o ülkeye sıçradı

Esenyurt'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da yangın paniği!

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.