Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1924'te Cumhuriyetin ilk müzik öğretmen okulu olarak hizmet veren ve restorasyonu Bakanlık tarafından yapılan Mamak Kültür Merkezi'ni yarın ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cebeci'deki 3 katlı kerpiç bina, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1924'te Cumhuriyetin ilk müzik öğretmen okulu (Musiki Muallim Mektebi) olarak hizmet vermeye başladı.

Avusturyalı mimar Ernest Arnold Egli tarafından 1928'de projelendirilen bina, 1938'de eklenen yeni mekanlarla genişletildi ve genç Cumhuriyetin ilk "Devlet Konservatuvarı" oldu.

Ünleri ülke dışına taşan çok sayıda sanatçıyı yetiştiren ve 1985'te Devlet Konservatuvarının yeni binasına taşınmasından sonra bu tarihi yapı Mamak Belediyesi Hizmet Binası olarak kullanıldı. Ancak binada belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler de gerçekleştirilmeye devam etti.

Bakanlık ile 2005'te yapılan karşılıklı protokoller çerçevesinde, binayı eski kimliğine kavuşturmak için köklü bir restorasyon çalışması başlatıldı.