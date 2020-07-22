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Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden Mukime Fıratoğlu 106 yaşında hayatını kaybetti! Mukime Fıratoğlu kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 15:47 | Son Güncelleme

Amasyalı emekli öğretmen olan Mukime Fıratoğlu 106 yaşında hayatını kaybetti. Önceki yıllarda TRT’deki bir programda Atatürk’ün vefat haberi sonrasında yaşananları anlatarak sosyal medyada gündem olan Mukime Fıratoğlu, cumhuriyetin ilk öğretmenlerindendi.

Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden Mukime Fıratoğlu 106 yaşında hayatını kaybetti! Mukime Fıratoğlu kimdir?

Amasya ilini Merzifon ilçesinde yaşayan ve Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden olan emekli öğretmen Mukime Fıratoğlu 106 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Cumhuriyetin kuruluşuna ve 10 Kasım’a tanıklık eden Mukime Fıratoğlu 1935 ile 1971 yıllarında öğretmenlik yapmıştı. Mukime Öğretmen 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip defnedildi.

Mukime Fıratoğlu kimdir?

10 Kasım 1938 günü yaşadıklarını TRT’deki bir programda anlatan ve sosyal medyada kısa sürede gündem olan emekli öğretmen Mukime Fıratoğlu 2 Şubat 1914’t Rize’de doğmuştu. 6 aylık iken babası Erzurum’da şehit olan Mukime Fıratoğlu, öğretmen okulundan mezuniyetinin ardından Erzurum’da ilk görevine başlamıştı. 36 yıl boyunca öğretmenlik yapan Fıratoğlu; 13 yıl Erzurum’da, 1 sene Koçhisar’da ve 22 sene de İstanbul’da öğretmenlik yaptı.

1971 senesinde emekliliğe ayrılan Cumhuriyetin ilk öğretmenleri arasındaki Mukime Fıratoğlu, Merzifon’da yaşıyordu. Cumhuriyetin binlerce çalıkuşundan bir tanesi olan bilinen Mukime Fıratoğlu, “Dünyaya tekrar gelsem tekrar öğretmen olurum.” diyerek mesleğine verdiği önemi belirtiyordu.

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