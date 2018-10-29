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Cumhuriyetin ilk vilayetinde 29 Ekim coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 14:58 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin ilk ili olma özelliğini taşıyan Zonguldak'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, halkın yoğun katılımında coşkuyla kutlandı.

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin ilk ili olma özelliğini taşıyan Zonguldak'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, halkın yoğun katılımında coşkuyla kutlandı. 1 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ili olarak tarihe geçen Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Gazipaşa Caddesi'nde gerçekleştirildi. Törene Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Ünal Demirtaş, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Vali Çınar, halkın bayramını kutladı. Ardından tören kapsamında ilkokul öğrencileri şiirlerini okudu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Geçiş töreni sırasında en büyük ilgiyi maden işçileri gördü. Türk bayraklarıyla yürüyen madenciler, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Kutlamalara katılan çocuklar ve kortejin geçişini ilgiyle izledi. Bir kız çocuğu elindeki Türk bayrağını uzun süre öptü. Emekli maden işçisi Şükrü Çabri de evinden getirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük fotoğrafıyla yürüdü.

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