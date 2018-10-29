HABER

Cumhuriyetin ilk vilayetinde 29 Ekim coşkusu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 20:56 | Son Güncelleme

BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINDA YÜRÜDÜ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı, İstasyon Caddesi'nden başladı.

Cumhuriyetin ilk vilayetinde 29 Ekim coşkusu (2)

BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINDA YÜRÜDÜ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı, İstasyon Caddesi'nden başladı. Yürüyüşe Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyen grup, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Türkiye laiktir, laik kalacak' sloganları attı. Gazipaşa Caddesi'ni takiben valilik önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen grup, şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Çalan marşlar eşliğinde bir süre daha Cumhuriyet coşkusunu yaşayan halk, yerel sanatçıların verdiği konserin ardından dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Cumhuriyetin ilk vilayetinde 29 Ekim coşkusu (2)Cumhuriyetin ilk vilayetinde 29 Ekim coşkusu (2)Cumhuriyetin ilk vilayetinde 29 Ekim coşkusu (2)Cumhuriyetin ilk vilayetinde 29 Ekim coşkusu (2)

PARTNERKim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenlerKim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler
İzmit'te binlerce kişi fener alayında yürüdüİzmit'te binlerce kişi fener alayında yürüdü
Yalova’da coşkulu yürüyüşYalova’da coşkulu yürüyüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.